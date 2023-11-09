شركة النصر: إنتاج أتوبيس سياحي صديق للبيئة، وهذه حقيقة تصنيع السيارة الكهربائية

قالت شركة النصر للسيارات، إنه لم يتم حتى الآن إنتاج أي سيارة كهربائية على خطوطها، وأن هناك مفاوضات جارية مع شركات أجنبية في هذا الشأن، مضيفة أن الشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الصفحات.

وأهابت الشركة، بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم التجاوب مع ما يتم نشره من خلال الصفحات المشبوهة.

حقيقة إنتاج السيارة الكهربائية

ويأتي ذلك في إطار ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وغير صحيحة نشرتها صحفات مجهولة المصدر بشأن شركة النصر لصناعة السيارات.

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انتاج أتوبيس سياحى صديق للبيئة

وأكدت الشركة أنها قامت مؤخرًا بإنتاج أتوبيس سياحى صديق للبيئة وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6) واعتماد شركة سكانيا العالمية، وكذلك ميني باص للعمل في منظومة النقل العام بالتعاون مع وزارة النقل.

الاتوبيس السياحي

كما أكدت شركة النصر لصناعة السيارات مساعيها الجادة نحو التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري، تهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية.

الصفحة الرسمية لوزارة قطاع الأعمال العام على موقع "فيسبوك":