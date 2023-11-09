الوحدة الإماراتي يقرر إقالة موسيماني ويستقر على البديل

موسيماني، استقرت إدارة نادي الوحدة الإماراتي على إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عقب أقل من 5 أشهر فقط على توليه المسؤولية، بعد تراجع الأداء الفني ونتائج الفريق بالموسم الجاري.

وكان موسيماني تعاقد مع الوحدة الإماراتي بعد الرحيل عن أهلي جدة السعودي، يوم 18 يونيو الماضي، وحقق الفوز في 8 لقاءات وتلقى 6 هزائم خلال مسيرته في 14 مواجهة، ليحتل الفريق المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة بعد 7 جولات.

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وكفت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن إدارة الوحدة قررت إقالة بيتسو موسيماني، رغم فوز الفريق في آخر مباراتين له بالدوري أمام اتحاد كلباء وعجمان، إلا أن النادي الإماراتي يسعى لإقالة المدرب الجنوب أفريقي، وتعيين الهولندي آرنو بويتنويج مدرب فريق الرديف.

وأوضحت الصحيفة أنه تقرر رحيل موسيماني وتعيين الهولندي آرنو بويتنويج مدرب فريق "الرديف" للوحدة للمرة الثانية بعدما تولى مهمة الإدارة الفنية في نهاية الموسم الماضي خلفًا للإسباني مانويل خيمينيز.

ومن المقرر أن يتولى بويتنويج قيادة التدريبات الجماعية ابتداء من يوم غد الجمعة عقب عودة الفريق من الراحة الجماعية والتي امتدت لـ 4 أيام.

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، أبدى عن حزنه من إدارة النادي الأحمر وذلك في تصريحات خاصة لقناة أبو ظبي الإماراتية.

وأكد موسيماني: “إدارة الأهلي لم يكن لديها صبر، وحققت إنجازات عديدة رفقة الفريق ستظل في ذاكرة وأذهان الجماهير”.

وأضاف: “حققت للنادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 6 سنوات، ولكن تاريخ القلعة الحمراء غير جيد مع المدربين”.

وواصل “كل بطولة كبيرة تحتاج إلى تخطيط علينا النظر إلى أوروبا وجوارديولا ومشروعه مع مانشستر سيتي يحتاج إلى عناء طويل”.

مشوار موسيماني مع الأهلي

نجح موسيماني في قيادة الأهلي إلى تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين في عامي 2020 عندما تغلب على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف ثم فاز في العام الماضي 2021 على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا.

كما نجح موسيمانى في تحقيق الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي مرتين متتاليتين مع الأهلى فى عام 2020 عقب تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد ثم في عام 2021 عقب تغلبه على فريق الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

وكذلك نجح في الحصول مع الأهلى على لقب كأس مصر في الموسم قبل الماضي عقب تغلبه على فريق طلائع الجيش فى المباراة النهائية بنتيجة 2/3 بركلات الترجيح، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأيضًا نجح موسيماني في الحصول مع الأهلي على الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين فى قطر عام 2020 والإمارات عام 2021

مشواره موسيماني كلاعب

وبدأ موسيماني مسيرته على صعيد كرة القدم مع فريق Rockville Hungry Lions ثم في عام 1982 انتقل إلى نادي جومو كوزموز لعب مع الفريق حتى عام 1983 ثم تنقل بينه وبين نادي ماميلودي صن داونز حتى عام 1988 ثم انتقل للعب في صفوف نادي أورلاندو بيرايتس عام 1989 من بعدها قرر خوض تجربة الاحتراف الأوروبي عن طريق نادي يونيكوس اليوناني.

ولعب بيتسو في اليونان لمدة 6 سنوات بين عامي 1989 و1995 تحت قيادة المدرب نيكوس ألفانتوس بعد تجربته الناجحة في اليونان أنتقل موسيماني لدوري القسم الثالث البلغاري ليلعب لنادي Rita Berlaar لعب بيتسو لمدة عام واحد مع الفريق البلغاري 1995 ثم أنتقل لينهي مسيرته الكروية في نادي السد القطري عام 1996.

ومثل موسيماني منتخب جنوب أفريقيا في أربع مناسبات بين عامي 1993 و1994 وإستطاع تسجيل هدف وحيد بقميص منتخب الأولاد.

مشواره التدريبي

التحق موسيماني بنادى سوبر سبورت يونايتد ليشغل منصب مساعد المدرب تحت قيادة المدرب بروس جروبيلار، ثم في عام 2001 أصبح موسيماني هو المدرب لنادي سوبر سبورت يونايتد، قاد النادي لتحقيق المركز الثاني في مناسبتين عامي 2002 و2003 كما حقق مع النادي كأس جنوب أفريقيا عام 2005 وكأس أم تي أن عام 2004.

مشواره مع منتخب جنوب أفريقيا

تولى منصب مدرب تسيير الأعمال مع المنتخب الجنوب أفريقي لسبع مباريات خلال عام 2007، قبل أن يعين المدرب العالمي كارلوس ألبرتو بيريرا مديرا فنيا.استمر موسيماني كمساعد لبيريرا حتى نهاية ولايته الأولى وفي 2008 عين المدرب جويل سانتانا مديرا فنيا جديدا للفريق استمر معة موسيماني كمساعد حتى انتهاء ولايته عام 2009 وقرر إعادة تعيين كارلوس ألبرتو بيريرا مرة أخرى لقيادة المنتخب خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2010.

واستمر موسيماني مساعد لكارلوس ألبرتو بيريرا حتى نهاية كأس العالم لكرة القدم 2010 ثم أصبح مديرا فنيا للمنتخب حتى عام 2012 قبل أن تتم إقالته بسبب الفشل في الصعود لكأس الأمم الأفريقية، والأداء المخيب للآمال للفريق في بداية التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 عقب التعادل مع إثيوبيا.

مشواره مع نادي ماميلودي صن داونز

وانتقل موسيماني في عام 2012 إلى نادي ماميلودي صن داونز واستمر فيه حتى عام 2020 حقق مع الفريق الكثير من الألقاب على الصعيدين المحلي والقاري، فقد قاد الفريق لتحقيق خمس ألقاب لدوري جنوب أفريقيا كما حقق نسختين من دوري تيليكوم عامي 2015 و2019، وفي عام 2016 صنع الإنجاز الأكبر في تاريخ النادي بتحقيقه لبطولة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي بعد الفوز في المباراة النهائية على نادي الزمالك بمجموع الذهاب والإياب 3-1 وأتبعها في عام 2017 ببطولة السوبر الأفريقي الأولى للنادي بعد تحقيق الانتصار على نادي تي بي مازيمبي الكونغولي 1-0 في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2017.

موسيماني مع الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي

وتولى موسيماني تدريب نادي أهلي جدة السعودي واستطاع أن يعود بالفريق إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي ثم انتقل بعدها إلى تدريب نادي الوحدة الإماراتي.