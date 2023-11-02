الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

الزمالك يرد على أنباء التفاوض مع موسيماني

موسيماني، فيتو
موسيماني، فيتو

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات مع الجنوب أفريقي موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي من أجل تولي تدريب الزمالك.

وقال المصدر: أوسوريو المدير الفني الحالي للزمالك وكل ما يتردد عن ذلك هدفها تشتيت المدير الفني واللاعبين وكل ما يتردد غير صحيح.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لخوض مباراة زد غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وزد

تنطلق مباراة الزمالك وزد غدا الجمعة  في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل".

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 ترتيب الزمالك وزد في الدوري المصري 

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث المركز الثالث برصيد 9 نقاط. 

وكان فريق  الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط. 

حقيقة رحيل خوان كارلوس أوسوريو

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك حقيقة البحث عن بديل لـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول للقلعة البيضاء وتوجيه الشكر للمدرب الكولومبي.

وكانت انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية أن إدارة الزمالك تبحث عن بديل لـ أوسوريو بعد خسارة الزمالك يوم أمس من إنبي بثنائية ضمن منافسات الدوري.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو مستمر مع الزمالك خلال الفترة القادمة ولا نية لرحيله عن الفريق في الوقت الحالي على الأقل.

وتابع المصدر:" أوسوريو مستمر خاصة أن الزمالك أمامه مواجهة مهمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وقال المصدر إن الإدارة لا تبحث عن بديل لـ أوسوريو في الأساس خلال الوقت الحالي وكل ما تم تداوله مجرد إشاعات.

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الزمالك الزمالك وزد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو القنوات الناقلة لمباراة الزمالك نادي الاهلي موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي

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