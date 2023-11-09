أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الخميس

وسجل سعر برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب كرمسن من 18 إلى 28 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

وبلغ سعر تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس، بلغ سعر بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، بلح أم الفراخ من 5 إلى 8 جنيهات، بلح زغلول من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، بلح بارحي من 55 إلى 60 جنيهًا، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل سعر كانتلوب من 11 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، شمام من 11 إلى 17 جنيهًا، سعر تين برشومي من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، سعر رمان من 8 إلى 18 جنيهًا، سعر كاكا من 12 إلى 18 جنيهًا، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الخميس، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش نحو 15 جنيهًا.

وسجل سعر أناناس 50 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، سعر قشطة بلدي من 15 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيوي 30 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الخميس

وتراوح سعر موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

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