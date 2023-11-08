الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، الرمان يرتفع لسعر 18 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد  سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة. 

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

 وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

 

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأربعاء

 وسجل  سعر برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 8.5 جنيه، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5.5 إلى 8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، برتقال بلدي من 5 إلى 6.5 جنيه، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب كرمسن من 18 إلى 28 جنيهًا.

 

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 وبلغ سعر تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

 

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء، بلغ  سعر بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 6 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، بلح أم الفراخ من 5 إلى 8 جنيهات، بلح زغلول من 12 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، بلح بارحي من 55 إلى 60 جنيهًا، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

 

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل سعر كانتلوب من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، شمام من 11 إلى 17 جنيهًا، سعر تين برشومي من  8 إلى 14 جنيهًا، الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، سعر رمان من 7 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع  جنيه عن سعره السابق، سعر كاكا من 10 إلى 18 جنيهًا، وتراوح سعر مانجو كيت  من 20 إلى 30 جنيهًا.

 

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 أما  أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأربعاء، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا،  بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل  سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 13 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، برقوق مستورد 30 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا،  حرنكش نحو 15 جنيهًا.

وسجل سعر أناناس 50 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا،  سعر قشطة بلدي من 15 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيوي 30 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا،  موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 8-11-2023 في الدقهلية

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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء7-11-2023 بشوادر قنا

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