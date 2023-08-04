السبت 05 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر من علاج التهاب الجيوب الأنفية بالمضاد الحيوي

التهاب الجيوب الأنفية،
التهاب الجيوب الأنفية، فيتو

التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الجيوب الأنفية الحاد من الأمراض الشائعة والمنتشرة بشكل كبير ويعتقد الكثير أن استخدام المضاد الحيوي في علاج التهاب الجيوب الأنفية أمر طبيعي، ويمكن العلاج بالمضاد الحيوي.

أسباب التهاب الجيوب الأنفية 

 وتحدث الإصابة بإلتهاب الجيوب الأنفية نتيجة  العدوى الفيروسية المصاحبة لنزلات البرد، وتسمى هذه الحالة  بالتهاب الجيوب الأنفية الفيروسي. ​

كما يحدث التهاب الجيوب الأنفية البكتيري بشكل أقل شيوعًا. ​ 

تحذير هيئة الدواء المصرية 

ونصحت  هيئة الدواء المصرية بعدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب واستشارة الصيدلي في طريقة الاستخدام. 

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وأكدت هيئة الدواء المصرية أن أغلب حالات التهاب الجيوب الأنفية الحادة يمكن علاجها دون استخدام مضاد حيوي. ​

ويحدث التهاب الجيوب الأنفية وهو التهاب يصيب أنسجة الجيوب الأنفية في الفراغات في الجبهتين والوجنتين والأنف.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية 

ويسبب التهاب الجيوب الأنفية عدة أعراض منها:
١- ألم في الوجه 
٢-انسداد  أو سيلان في الأنف 
٤-  حمى وارتفاع في حرارة الجسم

يمكن أن يكون سبب التهاب الجيوب الأنفية، الإصابة بالفيروسات والبكتيريا والفطريات والحساسية.

التهاب الجيوب الأنفية 

وإلتهاب الجيوب الأنفية هو إلتهاب أو تورم في الأنسجة المبطنة للجيوب الأنفية وتتسبب العدوى البكتيرية والإلتهابات الفيروسية في تهيجهم مما يؤدي إلى إنسداد الجيوب الأنفية وامتلائهم بالسوائل.

أنواع التهاب الجيوب الأنفية 

تشمل أنواع التهاب الجيوب الأنفية  الحاد أو المزمن أو المتكرر.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية حذرت  من مخاطر الأدوية العشبية مجهولة المصدر، لافتة إلي أن العلاجات العشبية والوصفات الشعبية مجهولة المصدر يمكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية مباشرة؛ فقد سجلت حالات لمرضى عانوا من أعراض السمية الحادة، وأعراض جانبية كان يمكن تجنبها باتباع الوصفات المقننة تحت إشراف طبي.

وأشارت إلى أنه ترتبط العلاجات العشبية غير المسجلة بمخاطر صحية غير مباشرة عندما تؤخر أو تحل محل شكل أكثر فعالية من العلاج التقليدي، أو عندما تقلل من فعالية الأدوية التقليدية.

وأوصت هيئة الدواء المصرية بعدم تداول أي علاجات غير مسجلة وغير مصرح بتداولها رسميًا، بما في ذلك الأدوية العشبية لضمان وصول مستحضر دوائي آمن وجيد وفعال إلى مستخدميه.

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