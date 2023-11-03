الجمعة 03 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

قومى المرأة ينظم دورات تدريبية للعاملين بقطاع السياحة

المجلس القومي للمرأة،
المجلس القومي للمرأة، فيتو

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية حول "المساواة بين الجنسين" والتي استهدفت العاملات والعاملين بفندق راديسون بلو، وذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، واستمر على مدار يومين.

افتتحت الأستاذة شيماء نعيم مدير عام إدارة التخطيط والاستراتيجية بالمجلس الدورة التدريبية بالتعريف بدور المجلس، ولمشروع السياحة، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

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بينما عرضت الأستاذة سماح حلمي خبيرة المشروع المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، واستعرض الأستاذ مارك صموئيل استشاري التدريب والقيادة مفهوم ومستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية.

وتناول التدريب استعراض دور مكتب شكاوى المرأة والخدمات التى يقدمها ومفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة بالاضافة الى مفهوم الثقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء، واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم علي العاملات والعاملين بالفندق.

المجلس القومي للمرأة، فيتو 

الحكومة المصرية

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

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لجنة وضعية المرأة

وأضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دوليًا وإقليميًا في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.

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المجلس القومي للمرأة المساواة بين الجنسين الدكتورة مايا مرسى المرأة المصرية قطاع السياحة

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