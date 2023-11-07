تباين آراء خبراء الثروة الداجنة بشأن ارتفاع سعر الكتكوت لـ 37 جنيهًا.. غرفة القاهرة: الزيادة غير مبررة.. وتجارية الجيزة: الاستيراد ليس الحل

أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق، تباينت آراء خبراء قطاع الثروة الداجنة بشأن ارتفاع أسعار الكتكوت، حيث أثار ارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق جدلًأ واسعًا، وتراوح سعر الكتكوت في المزرعة من 32 إلى 37 جنيهًا، ويعد السعر الأكبر للكتكوت على مدار مواسم سابقة، بل ولم يحدث في السنوات الماضية أن يصل سعر الكتكوت لسعر 37 جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق، وهل فتح باب استيراد الكتاكيت من الخارج هو الحل العاجل لمواجهة هذه المشكلة.

أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الكتكوت ليصل لـ 37 جنيهًا ليس له أي مبررات

يقول الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن ارتفاع أسعار الكتكوت ليصل لـ 37 جنيهًا ليس له أي مبررات، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة من المسئولين لمواجهة هذا الارتفاع، فلا يجوز أن تصل سعر الكتكوت لهذا السعر.

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لا يجوز أن يؤدي الطلب المتزايد على شراء الكتكوت إلى هذا الارتفاع

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» أن حتى مبررات أن السبب في ارتفاع أسعار الكتكوت يرجع إلى زيادة الطلب على شراءه، أيضًا لا يجوز، لأن الشحية لا تعطي الحق لرفع الأسعار دون مبرر، ولا يصح ولا يجوز أن يؤدي الطلب المتزايد على شراء الكتكوت إلى هذا الارتفاع.

قواعد العرض والطلب منفلتة وغير منضبطة في السوق المصري

وأشار إلى أن المشكلة تحتاج إلى التحرك الإيجابي من الدولة وإيجاد حلول، ووضع معايير وأسس حاكمة للسوق، فقواعد العرض والطلب منفلتة وغير منضبطة في السوق المصري.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، فيتو

ضرورة تدخل الدولة العاجل طالما أن الأمور خرجت عن السيطرة

وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة على أهمية تدخل الدولة العاجل طالما أن الأمور خرجت عن السيطرة، مشيرًا إلى أنه يجب دراسة عاجلة لاحتياجات السوق، وتحديد الأسباب الحقيقة لارتفاع أسعار الكتكوت، وإذ تأكد أن السبب في ارتفاع أسعار الكتكوت يرجع إلى قلة المعروض منه وشحية الكميات، وكان حل المشكلة بالاستيراد من الخارج، فعلى الدولة اتخاذ هذه الخطوة.

فتح الإستيراد في هذه الحالة له شقان تحددهما الجهات المعنية حسب احتياجات السوق المحلي

وتابع الدكتور عبدالعزيز السيد، أن الإستيراد في هذه الحالة له شقان، تحددهما الجهات المعنية حسب احتياجات السوق المحلي، الأول استيراد الكتكوت مباشرة من الخارج وضخه في الأسواق لحل الأزمة، والثاني استيراد البيض التفريخ، أي بيض مخصب لإنتاج الكتاكيت، المهم هو سرعة حل المشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة.

ارتفاع أسعار الكتكوت لـ 37 جنيهًا مبرر مع زيادة الطلب

يقول سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن ارتفاع أسعار الكتكوت لـ 37 جنيهًا، له مبرراته مع زيادة الطلب على شراء الكتكوت، وهناك منتجين عادوا للعمل ضمن المنظومة مرة أخرى، فضلًا عن أن بعض المنتجين رفعوا طاقتهم الإنتاجية الضعف، بسبب الوضع الراهن لقطاع الثروة الداجنة.

استقرار أسعار الدواجن والبيض كانت الحافز لعودة المنتجين للمنظومة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» أن الفترة الحالية وخاصة استقرار أسعار الدواجن والبيض كانت الحافز لعودة المنتجين للمنظومة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع، خاصة مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وتحديد سعر الدواجن بـ 65 جنيهًا في المزرعة و115 جنيهًا أسعار البيض.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، فيتو

المبادرة الحكومية ساهمت في استقرار الأسواق وتشجيع المربين على الدخول في دورات إنتاجية جديدة

وأشار إلى أن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، ساهمت في استقرار الأسواق، وتشجيع المربين على الدخول في دورات إنتاجية جديدة، مع الحالة المستقرة التي أحدثتها تطبيق المبادرة.

استيراد الكتكوت من الخارج ليس الحل الأفضل لمواجهة المشكلة

ورفض سامح السيد فكرة فتح باب الإستيراد باعتباره حل للمشكلات، قائلًأ: «أنا ضد فتح باب الإستيراد لحل أي مشكلة، خاصة مع وجود منتج محلي، فالكتاكيت متوفرة، لكن زيادة الطلب كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع سعر الكتكوت، ومع تناسب الطلبات والمعروض من الكتاكيت، ستنخفض الأسعار مرة أخرى، وعليه استيراد الكتكوت من الخارج ليس الحل الأفضل لمواجهة المشكلة.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتكوت اليوم الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 32 إلى 37 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 30 جنيهًا إلى 30.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه، سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 21.5 جنيه إلى 22.5 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 16 إلى 17 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، كتكوت بلدي من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الاثنين

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، سجل سعر كتكوت ساسو بـ 22 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 36 جنيهًا، كتكوت روص من 32 إلى 32.5 جنيه، كتكوت أربو سعر 35 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 35.5 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 35 جنيهًا.