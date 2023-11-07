الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

تباين آراء خبراء الثروة الداجنة بشأن ارتفاع سعر الكتكوت لـ 37 جنيهًا.. غرفة القاهرة: الزيادة غير مبررة.. وتجارية الجيزة: الاستيراد ليس الحل

أسباب ارتفاع أسعار
أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق، تباينت آراء خبراء قطاع الثروة الداجنة بشأن ارتفاع أسعار الكتكوت، حيث أثار ارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق جدلًأ واسعًا، وتراوح سعر الكتكوت في المزرعة من 32 إلى 37 جنيهًا، ويعد السعر الأكبر للكتكوت على مدار مواسم سابقة، بل ولم يحدث في السنوات الماضية أن يصل سعر الكتكوت لسعر 37 جنيهًا.

 

أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق، وهل فتح باب استيراد الكتاكيت من الخارج هو الحل العاجل لمواجهة هذه المشكلة.

أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الكتكوت ليصل لـ 37 جنيهًا ليس له أي مبررات

يقول الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن ارتفاع أسعار الكتكوت ليصل لـ 37 جنيهًا ليس له أي مبررات، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة من المسئولين لمواجهة هذا الارتفاع، فلا يجوز أن تصل سعر الكتكوت لهذا السعر.

 

Advertisements

 

لا يجوز أن يؤدي الطلب المتزايد على شراء الكتكوت إلى هذا الارتفاع

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» أن حتى مبررات أن السبب في ارتفاع أسعار الكتكوت يرجع إلى زيادة الطلب على شراءه، أيضًا لا يجوز، لأن الشحية لا تعطي الحق لرفع الأسعار دون مبرر، ولا يصح ولا يجوز أن يؤدي الطلب المتزايد على شراء الكتكوت إلى هذا الارتفاع.

 

قواعد العرض والطلب منفلتة وغير منضبطة في السوق المصري

وأشار إلى أن  المشكلة تحتاج إلى التحرك الإيجابي من الدولة وإيجاد حلول، ووضع معايير وأسس حاكمة للسوق، فقواعد العرض والطلب منفلتة وغير منضبطة في السوق المصري.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، فيتو

ضرورة تدخل الدولة العاجل طالما أن الأمور خرجت عن السيطرة

وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة على أهمية تدخل الدولة العاجل طالما أن الأمور خرجت عن السيطرة، مشيرًا إلى أنه يجب دراسة عاجلة لاحتياجات السوق، وتحديد الأسباب الحقيقة لارتفاع أسعار الكتكوت، وإذ تأكد أن السبب في ارتفاع أسعار الكتكوت يرجع إلى قلة المعروض منه وشحية الكميات، وكان حل المشكلة بالاستيراد من الخارج، فعلى الدولة اتخاذ هذه الخطوة.

 

فتح الإستيراد  في هذه الحالة له شقان تحددهما الجهات المعنية حسب احتياجات السوق المحلي

وتابع الدكتور عبدالعزيز السيد، أن الإستيراد في هذه الحالة له شقان، تحددهما الجهات المعنية حسب احتياجات السوق المحلي، الأول استيراد الكتكوت مباشرة من الخارج وضخه في الأسواق لحل الأزمة، والثاني استيراد البيض التفريخ، أي بيض مخصب لإنتاج الكتاكيت، المهم هو سرعة حل المشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة.

 

ارتفاع أسعار الكتكوت لـ 37 جنيهًا مبرر مع زيادة الطلب

يقول سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن ارتفاع أسعار الكتكوت لـ 37 جنيهًا، له مبرراته مع زيادة الطلب على شراء الكتكوت، وهناك منتجين عادوا للعمل ضمن المنظومة مرة أخرى، فضلًا عن أن بعض المنتجين رفعوا طاقتهم الإنتاجية الضعف، بسبب الوضع الراهن لقطاع الثروة الداجنة.

 

استقرار أسعار الدواجن والبيض كانت الحافز لعودة المنتجين للمنظومة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» أن الفترة الحالية وخاصة استقرار أسعار الدواجن والبيض كانت الحافز لعودة المنتجين للمنظومة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع، خاصة مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وتحديد سعر الدواجن بـ 65 جنيهًا في المزرعة و115 جنيهًا أسعار البيض.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، فيتو

المبادرة الحكومية ساهمت في استقرار الأسواق وتشجيع المربين على الدخول في دورات إنتاجية جديدة

وأشار إلى أن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، ساهمت في استقرار الأسواق، وتشجيع المربين على الدخول في دورات إنتاجية جديدة، مع الحالة المستقرة التي أحدثتها تطبيق المبادرة.

 

استيراد الكتكوت من الخارج ليس الحل الأفضل لمواجهة المشكلة

ورفض سامح السيد فكرة فتح باب الإستيراد باعتباره حل للمشكلات، قائلًأ: «أنا ضد فتح باب الإستيراد لحل أي مشكلة، خاصة مع وجود منتج محلي، فالكتاكيت متوفرة، لكن زيادة الطلب كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع سعر الكتكوت، ومع تناسب الطلبات والمعروض من الكتاكيت، ستنخفض الأسعار مرة أخرى، وعليه استيراد الكتكوت من الخارج ليس الحل الأفضل لمواجهة المشكلة.

 

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

وعن  أسعار الكتكوت اليوم الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 32 إلى 37 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 30 جنيهًا إلى 30.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه، سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 21.5 جنيه إلى 22.5 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 16 إلى 17 جنيهًا،   كتكوت هجين  سعر من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، كتكوت بلدي من 10 جنيهات إلى 11  جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه.

 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الاثنين

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، سجل سعر كتكوت ساسو بـ 22 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 36 جنيهًا، كتكوت روص من 32 إلى  32.5 جنيه، كتكوت أربو سعر 35 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا،  كتكوت كب بسعر 35.5 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 35 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احتياجات السوق ارتفاع سعر الكتكوت اسعار الكتكوت الثروة الداجنة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة العرض والطلب بورصة الدواجن رئيس شعبة الثروة الداجنة سعر الدواجن سعر الكتكوت شعبة الثروة الداجنة شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية قطاع الثروة الداجنة

مواد متعلقة

وزير التعليم: بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس الأولويات

قصة اللهو الخفي وراء ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر، ومصدر يكشف: جهات حكومية تحقق وإعلان التفاصيل للرأي العام قريبًا

الرئاسة في أسبوع.. قمة مصرية فلسطينية أردنية بالعلمين.. السيسي يتابع جهود مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.. وتطوير القاهرة التاريخية ومنطقة مستشفيات جامعة عين شمس

من مطروح، رسائل رئاسية هامة للمصريين

أخبار الاقتصاد اليوم.. مقترحات للقضاء على زيادة اسعار السجائر.. وجرام الذهب يفقد 120 جنيها

أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض ملحوظ في أسعار الأعلاف.. و200 مليون دولار صادرات مصرية إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من 2023

البورصة المصرية أثناء آخر أسبوع في يوليو.. 8.6 مليار جنيه قيمة التداول على 2,886 مليون ورقة.. وتوقعات الخبراء في أغسطس

السيسي يشارك فى القمة الأفريقية الروسية الثانية.. قمة مصرية روسية وجلستان عامتان وإعلان ختامي وفعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية الأبرز

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نتنياهو يتحدث عن "فترات توقف" للحرب، انخفاض أسعار السجائر، فيديو كارثي لعشرات جثث الجنود الإسرائيليين داخل مستشفى

رجاء حسين، دخلت الفن صدفة وعباس فارس حرضها على مسرح الريحاني وفاجعة ابنها سبب طلاقها

ماذا قال العميد صفوت الزيات عن عملية طوفان الأقصى قبل وفاته؟ (فيديو)

الأفعى الخضراء، اكتشاف أخطر أنواع الثعابين في ميانمار

اعرف حظك وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج السرطان والعذراء والأسد

الدوري المصري، الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا

جاكرتا ترد على اتهام جيش الاحتلال باستخدام حماس للمستشفى الإندونيسي بغزة

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج السرطان والعذراء والأسد

الأفعى الخضراء، اكتشاف أخطر أنواع الثعابين في ميانمار

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

عمره 13.2 مليار سنة، اكتشاف أقدم ثقب أسود في الكون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المصري

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية