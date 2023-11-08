محافظ الفيوم يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مسئولي المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، والموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، للوقوف على آخر الأعمال، ومعدل تنفيذ المشروعات، تمهيدًا لدخولها حيز الخدمة في أسرع وقت.

الموقف التنفيذي

واستعرض مسؤول المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات القطاعات المختلفة، وما تم نهوه منها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع، للوقوف على مدى جاهزية هذه المشروعات للتسليم، ودخولها حيز الخدمة.

وأوضح أن مشروعات الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تشمل 46 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وتتمثل الأعمال في مد الشبكات، وتنفيذ عدد 43 محطة رفع، و10 محطات معالجة، وأكد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن جميع الأعمال المدنية بمحطات الرفع ستنتهي يوم 30 ديسمبر المقبل، فيما تشمل مشروعات شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي 17 قرية، وتتمثل الأعمال في تنفيذ الوصلات المنزلية وشبكات الانحدار، إضافة إلى تنفيذ 5 محطات للمياه.

Advertisements

كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات جهاز التعمير، والتي تشمل إنشاء 20 مجمعا حكوميا، تم نهو 19 مشروعًا منها، و20 مجمعا زراعيا، تم نهو 19 مشروعًا منها، وسيتم نهو كافة الأعمال المتبقية بحلول يوم الأحد القادم، كما يجري تنفيذ 68 مشروعًا في قطاع مراكز الشباب تم نهو 58 مشروعًا منها، و63 وحدة صحية، منها 19 مشروع رفع كفاءة تم نهوها بالكامل، وجاري العمل في إنشاء عدد 43 وحدة جديدة، وفي قطاع الإسعاف تم نهو 19 مشروعًا وتسليم 12 مشروعًا منها، وفيما يتعلق بمنشآت قطاع التضامن الاجتماعي يجري تنفيذ 8 مشروعات منها مشروعي رفع كفاءة تم نهوهما، وجاري العمل لإنهاء المشروعات الأخرى، كما تشمل المشروعات تنفيذ 43 كوبري ري، تم نهو 42 مشروعا منها.

الطرق الداخلية

كما تم مناقشة موقف تمهيد وتسوية الطرق الداخلية بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي بدأت بقرية قلهانة، وموقف رصف الطرق الرئيسية، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في رصف طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، وكذا طريق إطسا/ دائري الفيوم، بطول 4 كم، وعمل محضر تنسيقي يقوم بالتوقيع عليه جميع ممثلي شركات المرافق بعدم وجود أعمال أو تعارضات تعيق أعمال رصف الطريق، على أن يتم تشكيل فريق عمل يضم ممثل عن كل شركة من شركات المرافق، ومجلس مدينة اطسا، وممثل عن دار الهندسة، للمعاينة الفعلية للطريق غدًا، والبدء في أعمال الرصف، على أن تنتهي كافة الأعمال قبل مطلع الأسبوع القادم، كما تم تحديد يوم 30 نوفمبر الجاري لنهو جميع أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بالطرق الرئيسية بنطاق المحافظة.

استلام المشروعات المنتهية

كما وجه محافظ الفيوم، بسرعة استلام المشروعات التي نهوها في قطاعات الصحة، والشباب والرياضة، والمجمعات الحكومية والزراعية، بعد تلافي كافة الملاحظات، تمهيدًا لفرشها وتجهيزها ودخولها حيز الخدمة في أسرع وقت، الأمر الذي يعود بالنفع علي المواطنين، كما وجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بالتنسيق مع مأمور قسم الشرطة، لتدبير الخدمات الشرطية اللازمة لمكاتب البريد التي دخلت حيز الخدمة بالمجمعات الحكومية، والتي ستصل إلى 8 مكاتب بحلول يوم الأحد القادم.

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.