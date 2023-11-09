بعد مصرع أحدهم، حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منشأة القناطر

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهمين، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل مزرعة، مما أسفر عن وفاة شريكهم في منشأة القناطر، وأمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأفادت التحقيقات، أن هناك 3 أشخاص يقوموا بالتنقيب عن الآثار، وأثناء ذلك، انهارت حفرة على أحدهم ولقى وفاته في الحال.



مصرع عامل أثناء الحفر للتنقيب عن الآثار

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخص داخل مزرعة في منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاملا انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

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وألقى القبض على المتهمين والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر، وحُرر محضر بالواقعة.