استمرار حبس المتهمين بتهمة قتل سيدة خلال مشاجرة بالصف

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سيدة بضربها على رأسها بحجر خلال مشاجرة في الصف.

وكشفت التحقيقات، أن المجنى عليها لقيت مصرعها بضربة على رأسها في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

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وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

قتل سيدة خلال مشاجرة في الصف

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الصف من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة، مصابة بضربة على الرأس.

وباجراء التحريات تبين أن المجنى عليه لقت مصرعها بضربة على الرأس في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.