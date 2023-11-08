الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

سائق ينهى حياة ربة منزل عاتبته على معاكستها فى الصف

سائق ينهى حياة ربة
سائق ينهى حياة ربة منزل عاتبته على معاكستها فى الصف

لقيت ربة منزل مصرعها على ايدى سائق إثر معاتبته على معاكستها فى الصف وألقى قطاع الأمن العام  القبض على المتهم.

 

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسماعيلية

تحرير 2216 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

تلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة اخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز ) إثر إصابتها بجرح قطعى بالجسم.

و بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (ربة منزل "متوفاة" – 4 من أهليتها)، طرف ثان (سائق – 5 من أهليته).. جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب قيام السائق بمعاكسة المتوفاة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة، وقام خلالها السائق بإلقاء حجر تجاه الأولى، مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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