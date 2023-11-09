قمة الطاقة الطلابية 2023، أكبر حدث عالمي في مجال الطاقة يقوده الشباب

أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ COP28 عن تنظيم قمة الطاقة الطلابية 2023، التي ستُعقد في أبو ظبي ودبي، وهي أكبر حدث في العالم في مجال الطاقة يقوده الشباب، مما يوفر مساحة تحويلية للشباب للتعاون في حلول الطاقة مع قادة الصناعة.

وستجمع قمة الطاقة الطلابية SES ما يزيد عن 650 من الشباب وقادة قطاع الطاقة من أكثر من 150 دولة في دولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى تعاوني متعدد التخصصات.

منظمة عالمية يقودها الشباب

وستستضيف جامعة نيويورك أبوظبي مؤتمر SES 2023، بالتعاون مع Student Energy، وهي منظمة عالمية يقودها الشباب وتعمل مع شبكة تضم 50,000 شاب من أكثر من 120 دولة، إلى جانب الراعي الرئيسي لحدث هذا العام، صندوق Bezos Earth Fund. وهو أكبر التزام خيري فردي لمكافحة تغير المناخ وحماية الطبيعة، وتتم استضافة SES مرتين سنويًا في مدينة جديدة حول العالم.

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وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، ستزور قمة الطاقة الطلابية SES منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، لتسليط الضوء على قصة نجاح ورؤية تحول الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أنه يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك.