موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد الهزيمة من الزمالك

ودع فريق نادي بيراميدز مسابقة كأس مصر على يد فريق الزمالك بدور نصف النهائي الذي جمعهم أمس الأربعاء باستاد القاهرة الدولي ويستعد لمباراة القادمة بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويستعد فريق بيراميدز بافتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة مازيمبي الكونغولي بالقاهرة.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وتقرر إقامة المباراة يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.



مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد ٤ جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز * مازيمبي.. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي ".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز.. يوم السبت ٢ ديسمبر. الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز.. يوم السبت ٩ ديسمبر.. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة.. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز.. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقاما في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.

الزمالك وبيراميدز

الزمالك يطيح بـ بيراميدز من كأس مصر

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ليتأهل فريق الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.

أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز

وسجل فيستون مايلي هدف بيراميدز الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 5، وسجل نبيل عماد دونجا هدف التعادل بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للوقت الأصلي، ثم سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لـ بيراميدز بالدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول.

وعاد الزمالك وسجل هدف التعادل عن طريق سامسون أكينيولا بالدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول.

وسجل محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في شباك الزمالك في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني، سجل ناصر منسي هدف الزمالك الثالث في شباك بيراميدز في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الثاني.

مشوار الزمالك في كأس مصر

وتأهل فريق الزمالك إلى نصف النهائي بعد بداية صعبة بالفوز على بروكسي بنتيجة 3-2، بدور ال32 بكأس مصر ثم عبور عقبة فاركو بنتيجة 3-1 في ثمن النهائي.

وفي ربع النهائي، اكتسح الزمالك، نظيره المقاولون العرب بنتيجة 6-1.

وسجل الزمالك في بطولة كأس مصر قبل مواجهة بيراميدز الآن 12 هدفا ودخل مرماه 4 أهداف.

ويعد سيف الدين الجزيري، هداف الزمالك في هذه البطولة برصيد 4 أهداف، وخلفه أحمد سيد زيزو برصيد 3 أهداف.

مشوار بيراميدز في كأس مصر

وصعد بيراميدز، الي الدور نصف النهائي لمواجهة الزمالك بعدما تخطى عقبة راية بنتيجة 2-0 في دور 32، ثم فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في ثمن النهائي.

وفي دور الثمانية (ربع النهائي)، فاز بيراميدز على البنك الأهلي بنتيجة 3-0.

وسجل بيراميدز 6 أهداف ولم يدخل مرماه أي هدف وهداف الفريق مصطفي فتحي هدفين.