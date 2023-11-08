بيقطعوا الضفيرة، حبس عصابة الموتوسيكلات ببني سويف

أمر مدير نيابة إهناسيا بإشراف المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية "الموتوسيكلات" بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "ضفيرة الكهرباء".

بلاغ لمدير أمن بني سويف



وكان اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للمقدم أحمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، من أحد مصادره السرية، عن قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بدائرة المركز.

Advertisements

وتبين من المعلومات والتحريات الأولية في ضوء المعلومات الواردة، قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" يقيمون بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "ضفيرة الكهرباء".

سرقة 15 دراجة نارية ببني سويف



وبعد تقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية على رأسها المقدم أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، وضباط وحدة المباحث بالمركز باستهداف أفراد التشكيل العصابي، وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب أرشدوا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

النيابة العامة تأمر بحبس عصابة الموتوسيكلات ببني سويف

الإجراءات المطلوبة عند التعرض لسرقة دراجة نارية

إليكم تنويه حول الإجراءات المطلوبة عند التعرض لسرقة دراجة نارية "موتوسيكل":

يجب التوجه إلى قسم الشرطة التابع للدائرة التي حدثت بها السرقة لتقديم بلاغ رسمي حول سرقة الدراجة النارية.

ويجب تقديم كافة المعلومات والأوصاف التي تساعد في تحديد الدراجة المسروقة، ومن الممكن أن يتم التفريغ من الكاميرات الموجودة بمكان الواقعة واستجواب الشهود للحصول على مزيد من المعلومات.

إذا تم تسجيل الدراجة بالمحضر، يجب إعلام إدارة المرور بالمكان الذي تمت فيه السرقة لمساعدتها في التعرف على الدراجة.

وقد يتعين التعرف على الأشخاص المسجلين في المنطقة بناءً على الأوصاف التي تم جمعها وعرضهم على المجنى عليه للتعرف على المشتبه بهم.

وإذا لم يتم تسجيل الدراجة، يجب تقديم معلومات دقيقة عن اللون والماركة ورقم الشاسيه إذا كان ممكنًا.

ويمكن لرجال المرور استخدام أحدث الأجهزة للتعرف على الدراجات النارية حتى وإن تم تغيير لوحة الرقم أو تغييرها بشكل غير قانوني.

وعند العثور على المتهمين والدراجة النارية المسروقة، يتم إرسال الدراجة إلى قسم الشرطة وتسليمها إلى مالكها الشرعي.

ومن المهم أن يتم اتباع هذه الإجراءات القانونية لزيادة فرص استعادة الدراجة المسروقة وتحقيق العدالة.