الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

مصرع شخص متأثرًا بإصابته في حريق مخبز بلدي بمركز الفشن ببني سويف

حريق منزل، فيتو
حريق منزل، فيتو

 لقى شخص مصرعه متأثرًا بحروق في كافة أنحاء جسده، إثر نشوب حريق داخل مخبز بلدي وسيارة مجاورة أسفل عقار مكون من طابقين بقرية نزلة حنا التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة وإخطار جهات التحقيق.

 

 وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز بلدي وسيارة مجاورة له أسفل عقار بقرية نزلة حنا بدائرة مركز الفشن، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف، والسيطرة على النيران وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

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 على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على النيران، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع، أحمد.م.ع.ح 52 عامًا، تفحمت جثته وجرى نقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى.

 

تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته.

 

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