الخميس 09 نوفمبر 2023
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سياسة

اليوم، فريد زهران يعلن تفاصيل برنامجه الانتخابي فى انتخابات الرئاسة

فريد زهران، فيتو
فريد زهران، فيتو

 تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.


مؤتمرات فريد زهران الانتخابية في المحافظات

كما أعلنت الحملة عن عقد لقاءات أخرى يومي الجمعة والسبت ٩ و١٠ نوفمبر، وتنظيم مؤتمرين جماهيريين بمحافظة أسيوط.


كما قررت الحملة إطلاق مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم ١٧ نوفمبر ثم مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم ٢٢ نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

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يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الاسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

 

واختارت حملة فريد زهران رمز "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 ).

 

فريد زهران يدين الهجوم على غزة

 كان المرشح الرئاسي فريد زهران أعرب عن خالص استنكاره للهجوم على غزة وخاصة الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني بغزة والذي أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني معظمهم من المصابين داخل المستشفى.

 

وأكد فريد زهران أن هذه الجريمة النكراء لا يجب أن تمر مرور الكرام ولا ينبغي أن يستمر الصمت المخزي للعالم على هذا التبجح والانحطاط، لافتا إلى أنه لايليق بالعالم الذي يدعي التقدم أن يصمت عن جريمة حرب كهذه التي يرتكبها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة التي تمارس إبادة جماعية على ٢ مليون مواطن فلسطيني يقتلون بدم بارد داخل قطاع غزة.

 

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