فريد زهران يزور حزب المحافظين للنقاش حول برنامجه الانتخابي

زار المرشح الرئاسي، ‎فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدد من أعضاء حملته الانتخابية حزب المحافظين، للنقاش حول برنامجه الانتخابي وشرح رؤيته للخروج من الأزمات الحالية.

حزب المحافظين يستقبل فريد زهران

كان في استقبال زهران والوفد المرافق له، أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وشهد اللقاء مناقشات ثرية حول الأوضاع السياسية الحالية والمستقبلية، كما استعرض اللقاء رؤية زهران حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر حزب المحافظين، باسم كامل مدير الحملة الانتخابية، والنائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، ومحمد سالم مساعد المرشح للشؤون السياسية، وعبد الغني الحايس وحسين هريدي ومحمد هلال أعضاء المكتب التنفيذي للحملة، وعدد من قيادات حزب المحافظين.

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من هو فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واختاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف المرشحين.