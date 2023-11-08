الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

فريد زهران يزور حزب المحافظين للنقاش حول برنامجه الانتخابي

فريد زهران في حزب
فريد زهران في حزب المحافظين، فيتو

زار المرشح الرئاسي، ‎فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدد من أعضاء حملته الانتخابية حزب المحافظين، للنقاش حول برنامجه الانتخابي وشرح رؤيته للخروج من الأزمات الحالية.

 

حزب المحافظين يستقبل فريد زهران 

 

كان في استقبال زهران والوفد المرافق له، أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وشهد اللقاء مناقشات ثرية حول الأوضاع السياسية الحالية والمستقبلية، كما استعرض اللقاء رؤية زهران حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر حزب المحافظين، باسم كامل مدير الحملة الانتخابية، والنائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، ومحمد سالم مساعد المرشح للشؤون السياسية، وعبد الغني الحايس وحسين هريدي ومحمد هلال أعضاء المكتب التنفيذي للحملة، وعدد من قيادات حزب المحافظين.

Advertisements

 

من هو فريد زهران؟

 

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

 

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

 

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واختاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف المرشحين.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

فريد زهران الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الحزب المصري الديمقراطي المصرى الديمقراطى الاجتماعى حزب المصرى الديمقراطى حزب المحافظين

الأكثر قراءة

ركلات الترجيح تحسم مباراة الزمالك وبيراميدز بعد التعادل 3-3 في كأس مصر

مشاهدة لقاء الزمالك وبيراميدز في كأس مصر بث مباشر 

مصير الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها بيومي فؤاد، أحمد السبكي يكشف مفاجأة

الزمالك يواجه الأهلي في نهائي كأس مصر بعد التأهل على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (صور)

فيتوريا يعلن غدا قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون.. 7 لاعبين من الأهلي.. وغموض موقف فتوح وصبحي

هيئة البث الإسرائيلية تكشف شرط الاحتلال مقابل وقف إطلاق النار

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 08-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة 29 صوماليًا وتشرد نحو 300 ألف جراء فيضانات مفاجئة

هالة صدقي تتحدث عن مساعدتها لأهالي غزة بعد الهجوم الإسرائيلي (فيديو)

بسمة رمضان، طالبة من بني سويف تفوقت على العرب والأفارقة في رفع الأثقال

الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم بدمياط

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 08-11-2023

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 08-11-2023 في الأسواق

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8/ 11 /2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بحدوث مصيبة مرض أو فقر أو دين

أستاذ فقه بجامعة الأزهر: الجوارب الشفافة لا يجوز المسح عليها أثناء الوضوء

هل هناك سيئة جارية؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية