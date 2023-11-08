الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع فعاليات برنامج ديواني كفء للمناصب التنفيذية

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

 تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتابع فعاليات برنامج "ديواني كفء" للمناصب التنفيذية بديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور، رافقه كلا من الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة.

 

محافظ جنوب سيناء يتابع فعاليات برنامج "ديواني كفء" للمناصب التنفيذية

 

وتأتي فعاليات برنامج "ديواني كفء"  في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة جنوب سيناء، لتدريب ٢٧ موظفا من العاملين بديوان عام المحافظة  لمدة ٢٠ يوما تدريبيا في الفترة من اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023 وحتى الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 وذلك بمركز تمكين المرأة بمدينة الطور محافظة جنوب سيناء.

 

وتم تصميم البرنامج خصيصًا ليتناسب مع احتياجات الموظفين الإداريين بديوان عام المحافظة، من أجل تطوير جانبي المعرفة والمهارات العملية لديهم ومن ثم النهوض بمستوى مقدمي الخدمة للمواطنين.

Advertisements

 


وأثنى المحافظ على البرنامج ودورة الهادف في رفع مستوى الموظف الذى ينعكس بدورة على الخدمة المقدمة للمواطن، كما أشاد بالالتزام من قبل المتدربين والجهد البارز للمدربين، كما وعد بتكريمهم على جهدهم الكبير.

 

 

وجدير بالذكر، أن المادة العلمية التي يتم تقديمها خلال فترة البرنامج تتنوع ما بين محاضرات وورش عمل ودراسات حالة عملية، لتشمل محاور التميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات والبيانات الضخمة، والمرونة الاستراتيجية، ومهارات التنظيم وبناء فرق العمل، والتسويق، وإدارة الأزمات، والمراسم والبروتوكولات ومهارات التحدث أمام الجمهور، والتحديات الاقتصادية، والمشروعات القومية.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

هشام آمنة: استثمارات الدولة في شمال سيناء بلغت 283 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

استثمارات الدولة الأكاديمية الوطنية للتدريب التحديات الاقتصادية الاكاديمية الوطنية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة خالد فودة محافظ جنوب سيناء سكرتير عام المحافظة شمال سينا شمال سيناء

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

مشاهدة لقاء الزمالك وبيراميدز في كأس مصر بث مباشر 

مصير الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها بيومي فؤاد، أحمد السبكي يكشف مفاجأة

أبو عبيدة يكشف المتسبب في عرقلة صفقة الإفراج عن الأسرى

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في المياه الإقليمية أمام اليمن

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

الكهرباء تكشف سر تفاوت مدة انقطاع التيار من ساعة لـ ساعتين يوميا

جيش الاحتلال يعلن حصيلة قتلى جنوده خلال العدوان على غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

اوقفوا العدوان على غزة، قارب السلام الياباني يصل بورسعيد وعلي متنه 1800 ناشط (صور )

اتصالات تكشف عن تقديم رسائل ومكالمات مجانية إلى غزة لمدة أسبوع، تفاصيل

محافظ القاهرة يكرم 61 طالبا متفوقا بمراحل التعليم

جمهور الأهلي أمام سيراميكا: بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، 25 دعاء للرزق بالزوجة الصالحة

تفسير حلم سقوط الجنين من بطن الأم وعلاقته بالسعادة والرزق والخير الكثير

أدعية الرزق بالزوج الصالح

المزيد
الجريدة الرسمية