الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 106 شاحنات مساعدات إغاثية لغزة

وصول المساعدات لمعبر
وصول المساعدات لمعبر رفح،فيتو

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استلام 106 شاحنات اليوم من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح ضمن المساعدات المقدمة من الدول المختلفة من بينهم مصر.
 

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني ان الشاحنات تحتوي على غذاء ومياه ومساعدات إغاثية وادوية ومستلزمات طبية حيث وصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة الى  756 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 39 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة.

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كان تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني، 5 من سيارات إسعاف التي وصلت إلى مطار العريش في وقت سابق ضمن الجسر الجوي التي نظمته دولة الكويت لمساعدة أهالي غزة.

 

والسيارات مجهزة لإجراء عمليات جراحية دقيقة، ومن المنتظر أن تكون هناك دفعة جديدة تعبر الأراضي الفلسطينية صباح غد، لتجتمع المجموعة التي تهديها الكويت إلى الأشقاء في فلسطين".

 

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