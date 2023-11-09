الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

دور القطاع الخاص في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

تستضيف رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 منتدى الأعمال الخيرية للمناخ (BPCF) في الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر في مدينة إكسبو بدبي، الإمارات العربية المتحدة، والذي يعقد بالتزامن مع القمة العالمية للعمل المناخي الذي يفتتح به برنامج COP28 الذي يمتد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر. ويمثل المنتدى نقطة تحول حاسمة في الجهود الجماعية للتصدي للتحديات الملحة المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

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ويلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في قيادة العمل الهادف في مجال المناخ والطبيعة بالتعاون مع شركاء التنفيذ الرئيسيين، بما في ذلك مبادرة الأسواق المستدامة، ومؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، وبنك التنمية الآسيوي، وXPRIZE، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، وأفريقيا. Finance Corporation، وسيجمع المنتدى 500 من قادة الأعمال والمؤسسات الخيرية، جنبًا إلى جنب مع صناع السياسات، لتعزيز الإبداع المشترك والتعاون وتسريع التقدم عبر القطاعات حول صافي الأهداف الصفرية والأهداف الإيجابية للطبيعة.

الشمولية والإنصاف هدف أساسي في المؤتمر 
 

ولفتت رئاسة مؤتمر COP28 إلى أن ضرورة العمل على قضايا المناخ والطبيعة أصبحت أكثر وضوحا يوما بعد يوم، ومن الواضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحولا جذريا في النظم الاقتصادية للتصدي للتحديات البيئية، ومن الضروري أن ندرك أن تحقيق النمو المستدام لا يمكن تحقيقه بمعزل عن غيره فهو يتطلب اتباع نهج شامل يضمن إمكانية الوصول والإنصاف للجميع، لا سيما في مناطق الجنوب العالمي.

ويوفر منتدى الأعمال الخيرية للمناخ (BPCF) منصة لقادة العالم للالتقاء وتجاوز الحدود والعمل نحو مستقبل تقود فيه الشركات والمؤسسات الخيرية المسؤولية في تحقيق صافي انبعاثات صفرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وخلق عالم أكثر استدامة وازدهارًا للجميع..

 

دور القطاع الخاص في مؤتمر المناخ COP28


تمهيد الطريق لعالم أكثر استدامة وإنصافا
تجمع عالمي يضم ثروة من المعرفة من القطاع الخاص والعمل الخيري.
توفير ميزة تنافسية أثناء قيادة التغيير الإيجابي.
التعريف بالتقنيات المستدامة وكيف ينبغي للشركات والعمل المناخي أن تكون معادلة مربحة للجانبين.
التواصل مع القادة العالميين وصانعي السياسات لزيادة دور القطاع الخاص في العمل المناخي والحفاظ على الطبيعة.
حماية التنوع البيولوجي
 

جدير بالذكر أنه يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك.


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