العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر يضرب المنطقة بسبب قصف الاحتلال لغزة

زلزال مدمر، حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، من حدوث زلزال مدمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب قصف جيش الاحتلال غزة بأطنان من القنابل، ليؤكد هوجربيتس أن القصف الإسرائيلي الغاشم، سيؤدي لتسريع حدوث زلزال مدمر كبير.

زلزال مدمر يضرب المنطقة قريبًا



وعن الزلزال المدمر، كشف العالم الهولندي فرانك هوجربيتس أن الزلزال المدمر سيحدث على طول البحر الميت، ووصف قصف الاحتلال لغزة بكميات ضخمة من القنابل بأنه "غباء الإنسان"، الذي سيسرع من وتيرة حدوث الزلزال في المنطقة.

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عالم الزلازل يحذر من زلزال مدمر مقبل في المنطقة، فيتو



وعن توقعات فرانك هوجربيتس عن الزلزال المدمر المقبل، قال: "وعلى العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون. وبصرف النظر عن #الإبادة الجماعية ضد #الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت. غباء الإنسان"



وعلقت ناه الإسرائيلي قائلة: "هل هناك أي دليل على حدوث زلزال كبير بعد هيروشيما؟ كم طن من المتفجرات تم نشرها خلال الحرب العالمية الثانية في فيتنام؟ كم عدد الزلازل التي حدثت نتيجة لذلك؟

زلزال استثنائي يضرب البحر الميت



فرد هجروبيتس بقوة قائلًا: "لا يمكنك أن تفعل ما يحلو لك على هذا الكوكب. جميع الإجراءات لها عواقب. تذكر ذلك."

وعلقت لورا قائلة: "المنطقة تنتظر بالفعل زلزالا استثنائي. سيؤدي القصف إلى زيادة الضغط الزلزالي على المنطقة حتى أن إسرائيل ستتأثر أيضًا، حيث تتجاوز قوة الزلازل في هذه المنطقة 6.5"



وقال فرانك هوجربيتس: "إسرائيل تقصف غزة بشكل عشوائي. 68% من القتلى نساء وأطفال. إنها أسوأ أزمة إنسانية منذ ما يقرب من 80 عامًا. "في حياتي، لم أر قط كارثة بهذا الحجم، ولم ينكر العالم وقف إطلاق النار. أشعر أن العالم ليس مستيقظًا لها، أو لا يستجيب لها. وأعتقد أن جزءًا من ذلك هو التجريد المستمر من إنسانيتهم لهؤلاء السكان"الدكتورة تانيا الحاج حسن 19 أكتوبر 2023"

استيلاء الاحتلال على أراضي فلسطين



وتابع فرانك هوجربيتس قائلًا: "في عام 1948، تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني قسرًا من أراضيهم لأن المنظمة الصهيونية اعتقدت أن من حقهم الاستيلاء على هذه الأرض بناءً على مطالبة عمرها 2000 عام. واليوم يضطر العالم إلى مواجهة الجريمة وعواقبها. ومن هنا اللامبالاة."



وأضاف " أي شخص يعتقد أنني أختلق هذا الأمر، يمكنه أن يقرأ عن ادعاء الصهاينة على موقع الأمم المتحدة:"

جدير بالذكر أن العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، وصف ما يحدث في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأنه أمر يتجاوز الفهم، وعبر عن تعاطفه مع أهل غزة مؤكدًا أنهم محاصرون وليس لديهم مكان ليذهبوا إليه.

جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي

وعن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، قال هوجربيتس إنه يتحدث عن إبادة جماعية يتم ارتكابها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل غزة، مؤكدًا أنه ضد الإبادة الجماعية، وضد دعم من يقتلون الأطفال.

كما دعا هوجربيتس لإنهاء الصراع الذي يحدث في غزة، بسبب الدمار الذي لحق بالقطاع بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للقطاع فقال: "إذا لم يدمر الزلزال مدننا، فسيفعله البشر. هذا المستوى من الدمار مجنون. كم عدد الأرواح البريئة التي فقدت هذه المرة؟".