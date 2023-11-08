بيومي فؤاد يغلق صفحته الرسمية على فيس بوك

أقدم الفنان بيومي فؤاد منذ قليل، على إغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بشكل مفاجئ عقب حالة الهجوم والانتقادات التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

بيومي فؤاد

فيما لم يقم الفنان بنفس الإجراء مع حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام".

هجوم الجمهور على بيومي فؤاد

وتصدر بيومي فؤاد خلال الأيام الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة في موسم الرياض وانتقاده للفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، الأمر الذي أثار غضب الجمهور من "بيومي".

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وتعرض بيومي فؤاد لانتقادات حادة من جانب البعض في الوسط الفني وذلك بعد تصريحاته الأخيرة في موسم الرياض وانتقاده محمد سلام.

مسرحية زواج اصطناعي



وكان الفنان بيومي فؤاد قد قدم مؤخرا مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وسادت حالة من الجدل بعدما اعتذر الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة فيها تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من عدوان وقصف إسرائيلي غاشم على قطاع غزة.

ومسرحية زواج اصطناعي من بطولة بيومي فؤاد ومي عز الدين ومحمد أنور وسليمان عيد ومصطفى غريب.

وتناقش المسرحية الذكاء الاصطناعي وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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