الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

9 قتلى في غارة أمريكية على منشأة عسكرية في سوريا مرتبطة بإيران

مقاتلة أمريكية، فيتو
مقاتلة أمريكية، فيتو

سقط 9 قتلى في غارة جوية أمريكية استهدفت أمس الأربعاء في مدينة دير الزور في شرق سورية منشأة عسكرية مرتبطة بإيران، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.


وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "تسعة أشخاص يعملون لصالح مجموعات موالية لإيران قُتلوا في غارات أمريكية على مواقع تستخدمها الجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك مواقع عسكرية ومستودع أسلحة في مدينة دير الزور".


وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها شنت ضربات استهدفت منشأة في شرق سورية قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له كانوا يستخدمونها، وذلك للمرة الثانية في غضون أسابيع.

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وذكر وزير الدفاع لويد أوستن في بيان أن الضربات نفذتها مقاتلتان من طراز «إف-15» وجاءت ردًّا على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في العراق وسوريا في الآونة الأخيرة.


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