أخبار الأهلى، الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الجونة وكولر يجتمع مع الجهاز المعاون

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الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الجونة

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية دون راحة اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي الذي أقيم عصر أمس الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

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ويواصل الفريق الأحمر تدريباته اليوم الخميس وذلك استعدادا لمباراة الجونة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي والمقرر إقامتها مساء بعد غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

كولر يبدأ الاستعداد لمباراة الجونة

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس دراسة فريق الجونة بالفيديو استعدادا للمواجهة المرتقبة التى سوف تجمع الفريقين مساء بعد غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويبدأ كولر الاستعداد لمواجهة الجونة من خلال متابعة مباريات الفريق الساحلى الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المباراة المرتقبة التى سوف تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

كولر يجتمع مع الجهاز المعاون

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الجونة القادمة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

كولر يعقد محاضرة للاعبي الأهلى استعدادا لمباراة الجونة

و يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم وذلك استعدادا لمواجهة فريق الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلى والجونة

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي والجونة فى تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

وتذاع مباراة الأهلى والجونة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

21 مباراة جمعت الأهلى والجونة

والتقى الأهلي مع الجونة فى 21 مباراة بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة حيث فاز المارد الأحمر فى 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلى وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو الأهلى 42 هدفًا فى شباك الجونة مقابل 10 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلى عبر تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على الجونة بنتيجة 0/13 في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر عام 2015.

بينما يعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلى والجونة ببطولة الدوري الممتاز إلى الدور الأول من منافسات موسم 2019-2020 عندما نجح المارد الأحمر في الفوز على الجونة برباعية نظيفة حملت توقيع وليد سليمان ثلاثة أهداف هاتريك وحسين الشحات هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر