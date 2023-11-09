الخميس 09 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الفنانة نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب

الفنانة نورهان، فيتو
الفنانة نورهان، فيتو

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن اعتزال الفنانة الشابة نورهان وارتدائها الحجاب علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لها بالحجاب.

حقيقة اعتزال الفنانة نورهان 

ونفت الفنانة نورهان اعتزالها للفن مؤكدة أن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

كما أشارت إلى أن الصورة المنتشرة لها صورة قديمة نشرتها منذ عام بعد أدائها لفريضة العمرة  .

وفي وقت سابق تحدثت الفنانة نورهان عن تجربتها مع فيروس “اوميكرون” الذي منذ عام  حيث كتبت نورهان تدوينة طويلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتكشف عن تلك التجربة الصعبة.

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وقالت نورها: “أحب اطمن واشكر جدا كل الناس اللي وقفت جنبي ولو بكلمة، انا افضل كتير بفضل الله، بس عايزة اقول حاجة من تجربتي الأوميكرون غير انه تقيل وصعب هو كمان مخادع يعني ممكن اللي حس انه اتحسن وقام واشتغل يلاقي نفسه انتكس واتعادت كل الأعراض من اولها وكأنه رجع ١٠ خطوات لورا، ودا برده حصل معايا”.

وأضافت: “هو مش ١٠ أيام ولا حاجة وغير متوقع بالمرة وفعلا ملوش كتالوج، وانا لازلت لم اُشف تماما بالرغم من اني في زحام من النعم، كل الشكر للطبيب النبيل الدكتور احمد جرير، اللي انا فعلا غلبته جدا معايا وكان له الفضل بعد كرم ربنا في تحسني وشفائي، ولا اراكم الله مكروه ابدا في انفسكم او عزيز لديكم”.

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