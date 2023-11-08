الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مؤسسة الدفاع الإسرائيلية تحذر حكومة الحرب: الضفة الغربية على وشك تصعيد كبير

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" اليوم، بأن مؤسسة الدفاع حذرت مجلس وزراء الحرب، التي يقودها بنيامين نتنياهو، أن الضفة الغربية على وشك تصعيد كبير.

الأوضاع في غزة اليوم

وعلى صعيد الأوضاع في غزة، زعم جيش الاحتلال مساء الأربعاء أن حركة "حماس" فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة، في محاولة إسرائيلية للتغطية على خسائر جيش الاحتلال الفادحة جراء المواجهة مع المقاومة الفلسطينية.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "رأينا اليوم انتقال نحو 50 ألفا من سكان غزة من شمال القطاع إلى الجنوب".


وأضاف: "إنهم يغادرون لأنهم يفهمون أن حماس فقدت السيطرة على شمال غزة، وأن هناك منطقة أكثر أمانا في الجنوب، تصل إليها الأدوية والأغذية والمياه".

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فشل إسرائيل في تهجر أهالي غزة


من ناحية أخرى، أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، أنه كلما زاد تقدم الجيش الإسرائيلي وتعمقه في غزة، زادت خسائره وقتلاه.

وأضاف العاروري: "كلام العدو عن استخدام مستشفى الشفاء للإدارة العسكرية كلام سخيف، والعدو معني بتدميرها".


وتابع العاروري: "فشلت خطط العدو بتهجير أهل غزة إلى مصر وتهجير سكان الشمال إلى الجنوب وفقط 25% منهم غادر من الشمال".


وختم العاروري حديث مخاطبا القيادات الإسرائيلية: "غزة أكبر بكثير منك ومن غيرك، لن تستطيع أن تهزم المقاومة في غزة لا أنت ولا غيرك".


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جندي من قواته خلال العدوان الذي ينفذه على غزة، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 34 منذ بداية العملية البرية.

 

إصابة 4 جنود إسرائيليين بجراح خطيرة بمعارك غزة


وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 جنود آخرين بجراح خطيرة في معارك قطاع غزة.



استمرار قتال القسام مع جيش الاحتلال


من جهته، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، نعلن بعون الله عن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور.


تدمير الآليات العسكرية الإسرائيلية



وأكد أبو عبيدة، خلال كلمته منذ قليل: "وثقنا تدمير مجاهدينا لـ 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا".

 

دك تحصينات العدو الإسرائيلي 



وتابع أبو عبيدة: "بالرغم من المجازر، نضرب العدو الإسرائيلي  في خطوطه الخلفية وندمر آلياته العسكرية من النقطة صفر، ويواصل سلاح القنص استهداف الجنود وسلاح المدفعية دك الحشود والتحصينات".

 

وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة


وكشفت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" مساء اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار داخل قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام وذلك عقب 33 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع.



إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية خلال الهدنة



ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أنه خلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية.
وجاء إعلان الهدنة الإسرائيلية عقب اتصال هاتفي بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث حث الأخير نتنياهو على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الرهائن.

ولفتت تقارير عبرية، إلى أنه وبحسب الاقتراح المطروح، فإن حماس ستطلق سراح 10 - 15 رهينة وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الرهائن الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم.

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جيش الاحتلال حماس قطاع غزة غزة القسام طوفان الأقصى الضفة الغربية

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