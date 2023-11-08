كرة اليد، فوز النجمة البحريني على بطل أمريكا في مونديال الآن

كرة اليد، حقق فريق النجمة البحريني الفوز على كال هيت بطل أمريكا بنتيجة (29-22)، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وكان النجمة البحريني قد خسر مباراته في الجولة الأولى أمام فريق كيلسي البولندي بنتيجة (26-27).

الأهلي يواجه برشلونة الإسباني

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة قوية غدا الخميس أمام فريق برشلونة الإسباني، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي راحة اليوم

يحصل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني، على راحة اليوم من مباريات بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

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ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة قوية غدا الخميس أمام فريق برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على فريق النور السعودي بنتيجة (38-20).

مباريات اليوم في مونديال الأندية

تنطلق اليوم الأربعاء مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقام اليوم المواجهات التالية:

النجمة البحريني × كال هيت الأمريكي - 11:15 صباحا

فيرناندو الأرجنتيني × برلين الألماني - 1:30 ظهرا

النور السعودي × برشلونة الإسباني - 3:45 مساء

الخليج السعودي × كوينزلاند الأسترالي - 6 مساء

نتائج مباريات الجولة الأولى

وكانت مواجهات الجولة الأولى قد شهدت النتائج التالية:

كيلسي البولندي (27) - (26) النجمة البحريني

الكويت الكويتي (41) - (29) فيرناندو الأرجنتيني

الأهلي (38) - (20) النور السعودي

ماجديبورج الألماني (29) - (20) الخليج السعودي

فوز الأهلي على النور السعودي

وحقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز الفوز على نظيره النور السعودي بنتيجة (38-20) في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح النادي الأهلي بنتيجة (16-12).

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في مجموعة تضم كل من النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

ويخوض الأهلي مباراته الثانية في دور المجموعات غدا الخميس أمام برشلونة الإسباني.

قائمة الأهلي في مونديال كرة اليد

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 20 لاعبا هم:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، فيتو

ويخوض الأهلي مباراتين في دور المجموعات موعدهم كالتالي:

الأهلي × النور السعودي - انتهت بفوز الأهلي

الأهلي × برشلونة الإسباني - الخميس 9 نوفمبر

الإمارات تستضيف كأس السوبر

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة اليد رسميا عن استضافة منافسات مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وذلك يوم السبت الموافق 9 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تشهد مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك حضورا جماهيريا مميزا من جانب الجالية المصرية في الإمارات.

منتخب مصر يلتقي ألمانيا وديا

وفي سياق متصل، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مواجهة قوية غدا الأحد أمام منتخب ألمانيا، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها يناير المقبل في القاهرة.

وكان المنتخب قد التقى المنتخب الألماني أمس الجمعة في مباراة ودية انتهت بالتعادل، وتقام غدا المواجهة الثانية والأخيرة، خلال معسكر منتخبنا المقام حاليا في ألمانيا.

منتخب كرة اليد يتعادل أمام ألمانيا

وتعادل منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة 31-31، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، في إطار استعدادات منتخب مصر لكرة اليد لكأس أمم إفريقيا 2024 بمصر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 16-18، قبل أن يعود منتخب ألمانيا في النتيجة خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 31-31.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور مع منتخب مصر حيث شهدت المباراة أداء قوي من منتخب المصري وسط غيابات قوية في قائمة الفراعنة أبرزهم يحيى خالد وأحمد هشام السيد ومهاب سعيد ومحمد ممدوح هاشم وحسن قداح.

ويتواجد مع بعثة منتخب مصر لكرة اليد في ألمانيا حاليًا عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قد أعلن قائمته في معسكر ألمانيا لخوض وديتين أمام المنتخب الألماني ضمن استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

قائمة منتخب كرة اليد

كريم هنداوي - محمد علي - محمد الطيار - إبراهيم المصري - مازن رضا - أحمد هشام سيسا - علي زين - محمد مجدي - عمر الفولي - يحيى الدرع - أحمد خيري - سيف الدرع - محسن رمضان - أكرم يسري - محمد سند - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف.