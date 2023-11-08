حقيقة فيديو فلسطينيين يمثلون أنهم قتلوا في غزة
تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور يدعي ناشروها أنها لـ فلسطينيون يمثلون مشاهد القتل والموت، على غرار مقطع يصور رجلا بكفن أبيض يفتح عينيه وينظر إلى من حوله.
ويظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص المكفنين والممددين أرضا، ثم يظهر أحدهم وهو يفتح عينيه ويُتمتم.
وهذا المقطع هو واحد من بين مجموعة منتشرة في الآونة الأخيرة على صفحات أشخاص ومجموعات تُشكك بحصيلة القتلى الفلسطينيين التي بلغت أكثر من 10 آلاف، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.
واجتاح الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدّة، من بينها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والتايلاندية، منذ الخامس من نوفمبر الجاري، إلا أن الادعاء بأنه لفلسطينيين يمثلون بأنهم قتلوا في الحرب الدائرة، غير صحيح، وفق خدمة تقصي الحقائق التابعة لفرانس برس.
وتبين للخدمة أن هذا الفيديو ليس لـفلسطينيين يمثّلون بأنهم قتلوا في الحرب الدائرة، بل هو يصور دورة لتنظيم الجنازات في مسجد بماليزيا.
وأرشد التفتيش عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة إلى النسخة الأصلية منه منشورة في 19 أغسطس 2023 على حساب عبر "تيك توك"، أي قبل اندلاع الحرب الحالية.
ونشر الحساب ذاته مقطعا آخر في العشرين من الشهر ذاته في المكان ذاته، إذ يمكن ملاحظة الأشكال الهندسية نفسها ونفس الأشخاص.
وأرفق المقطع بتعليق باللغة الماليزية يشير إلى أنها تصور "درسا لتنظيم الجنازات".
ويبين البحث على محرك "جوجل" باستخدام كلمات مفتاحية أن دورات تحضيرية لتنظيم الجنازات لدى المسلمين سبق أن نُظمت في هذا المسجد في ماليزيا.
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