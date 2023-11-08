مكعبات الخيار وبذور الكتان لبشرة صافية خالية من البقع

البقع والشوائب والتصبغات جميعها تؤثر على مظهر البشرة ونضارتها وجمالها ما يزعج الفتيات كثيرا اللاتى يحاولن دائما الحصول على بشرة صافية وجذابة.

وتحرص الفتيات دائما على اتباع روتين العناية بالبشرة للتخلص من أى عيوب بها ما يمنحهن بشرة صافية ومفعمة بالنضارة والحيوية.

وصفة طبيعية لبشرة صافية

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل وصفة

طبيعية لبشرة صافية وخالية من البقع.

المكونات:-

2 ملعقة بذور الكتان

كوب ماء

ثمرة خيار

الطريقة:-

نحضر مقلاة صغيرة ونضع بها بذور الكتان والماء ونقلب جيدا.

ثم نرفعها على النار حتى الغليان ثم نهديء النار ونترك الخليط يغلى حتى يتحول إلى جل.

ثم نرفع الخليط من على النار ونصفيه وهو ساخنا.

ثم نحضر الخيار ونبشره جيدا ونصفه.

نأخذ بشر الخيار ونضعه فى قالب مكعبات الثلج ونصب فوقه جل بذور الكتان.

ندخل القوالب الفريزر حتى تتجمد.

ثم نأخذ مكعب منها ونمرره على البشرة فى حركات دائرية برفق لمدة 10 دقائق.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرة يوميا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لبشرة صافية، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.