الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سقوط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو – 9 قرب سواحل اليمن

مسيرة أمريكية من
مسيرة أمريكية من طراز MQ-9، فيتو

طوفان الأقصى، ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول أمريكي بسقوط مسيرة أمريكية من طراز إم.كيو-9 قرب سواحل اليمن.

وأكد مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة فوكس نيوز أن الحوثيين المدعومين من إيران أسقطوا طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper بالقرب من الساحل اليمني، وسط استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط جراء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال المسؤول: "يمكننا أن نؤكد أنه تم إسقاط طائرة عسكرية أمريكية من طراز MQ-9 موجهة عن بعد أثناء وجودها في المجال الجوي الدولي فوق المياه الدولية قبالة سواحل اليمن، ويقوم مسؤولو القيادة المركزية الأمريكية بتقييم الحادث".

وبحسب ما ورد كانت الطائرة بدون طيار MQ-9 Reaper تقوم بمراقبة اليمن عندما أطلقت ميليشيا الحوثي النار عليها وتقدر تكلفة الطائرة بدون طيار بحوالي 30 مليون دولار.

وكانت آخر مرة أسقط فيها المقاتلون الحوثيون طائرة MQ-9 Reaper كانت في 6 يونيو 2019.

 

تحرك الحوثيين ضد القوات الأمريكية

في وقت سابق، كشف المتحدث العسكري باسم الحوثيين اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تحرك جديد ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

 

إسقاط طائرة أمريكية

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين: أسقطنا طائرة أمريكية في المياه الإقليمية اليمنية خلال قيامها بعمليات تجسس.

 

القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

من جهة أخرى، قال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، أبلغنا الإسرائيليين بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة - وفق تعبيره.
 

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وزعم جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: تغيير تموضع قواتنا في الشرق الأوسط هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع.

 

هدنة إنسانية مؤقتة

وادعى كيربي أن الولايات المتحدة تدعم وجود هدنة إنسانية مؤقتة ذات رقعة جغرافية محدودة في غزة، مواصلًا مزاعمه: نريد من الإسرائيليين تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأن يكونوا حذرين.

 

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