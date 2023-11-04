السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

أصابتها بشكل مباشر، المقاومة العراقية تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

القوات الأمريكية،
القوات الأمريكية، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن المقاومة الإسلامية في العراق،  استهدفت قاعدة للجبيش  الأمريكي في الشدادي جنوب الحسكة السورية  بواسطة الصواريخ، وأحدثت بها  إصابات مباشرة.


المقاومة العراقية تضرب قواعد أمريكية 


وذكرت وكالة واعد العراقية في وقت سابق أن طائرة مسيرة استهدفت  مطار حرير العسكري في محافظة أربيل شمالي العراق، الذي يضم قوات أمريكية.
وقصفت  المقاومة العراقية، الخميس، قاعدة يتواجد بها قوات أمريكية في أربيل كردستان، بطائرتين مسيرتين.

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المقاومة العراقية تقصف مواقع لجيش الاحتلال


وكانت المقاومة الإسلامية في العراق ذكرت في وقت سابق  أنها  ضربت  أهدافا  حيوية لـ دولة الاحتلال الإسرائيلي على سواحل البحر الميت.

ووفق البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق؛ أكدت المقاومة العراقية  استمرارها في دك معاقل العدو الإسرائيلي، مشيرة إلى أن ذلك نصرة لـ أهل غزة.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه الخميس، أن قواته  هاجمت مقر قيادة كتيبة الاحتلال ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بواسطة طائرتين مسيرتين.


اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال


وقال حزب الله في بيانه إن الطائرتين المسيرتين محملتان بكمية ‏كبيرة من المتفجرات، وأصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل ثكنة زبدين، وهاجم جيش الاحتلال مارون الراس في لبنان ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل.


وفي وقت سابق، أكدت  منظمة العفو الدولية، المختصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، استخدام الاحتلال الإسرائيلي لذخائر الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.

 

إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في لبنان 


ومن جانبها ذكرت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية: " لقد فحصنا مقاطع فيديو تظهر قذائف مدفعية من الفسفور الأبيض وهي تنفجر فوق غزة ولبنان. تحدثنا مع الأطباء الذين عالجوا تسعة ضحايا في جنوب لبنان. الأدلة لا يمكن دحضها".
 

وقالت روفيرا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ "قصفا عشوائيا وغير متناسب أدى إلى مقتل آلاف الأطفال"، مضيفة أنه: "يثير الدهشة تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة كارثة وأزمة إنسانية بهذا الحجم".

 

وشددت المسؤولة في منظمة العفو الدولية،  على أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في الفترة الحالية  يعتبر واحدة من "أكثر النزاعات كثافة وفتكا في الذاكرة الحديثة".

 

أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية هيومن رايتس ووتش استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في غزة.

 

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، إن فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في مسألة استخدام إسرائيل للأسلحة المحظورة خلال قصف القطاع.

 

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المقاومة الإسلامية في العراق المقاومة العراقية تضرب قواعد أمريكية العراق الاحتلال الإسرائيلي حزب الله

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