هالة صدقي: بحترم حرص بيومي فؤاد وغيرته على فنه

كشفت الفنانة هالة صدقي عن رأيها فى الخلاف الذي حدث بين الفنان محمد سلام والفنان بيومي فؤاد، بسبب هجوم الأخير على زميله بعد اعتذاره عن مسرحية بموسم الرياض، موضحة أنها تحترم وجهة نظر "سلام"، بسبب عدم قدرته العمل تحت ظروف صعبة.

وتابعت الفنانة هالة صدقي، خلال مداخلة تلفزيونية، عبر برنامج "تفاصيل": "دي قدرات بس يمكن إحنا بنمر بظروف صعبة جدا، هو ليه قدرته وقدوسيته واحترامه.. يعني أنتي كمذيعة وعندك هوا ومفيش حد غيرك هيقدر يقدم البرنامج إلا أنتي وحصل ظرف طاري ليكي قبل الهوا.. أكيد هتروحي لأن ده إلتزام وإرتباط وواجب شغلك".

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واستكملت هالة صدقي، أن الجميع يعلم مدى علاقة الزعيم عادل بالفنان الراحل مصطفى متولي، وكان مرتبطا به للغاية وكانا يشاركان سويا في مسرحية ثم توفى "متولي" ولكن ذهب الزعيم في نفس اليوم للمسرح لكي يستكمل عرض مسرحيته مع ممثل آخر وبعدها أنهار حزنا على رحيل صديقة.

واختتمت هالة صدقي حديثها بأن عملها والمسرح شيء مقدس، وتحترم وجهة نظر محمد سلام في عدم المشاركة بمسرحية "زواج اصطناعي"، لعدم مقدرته في الظهور وأيضا تحترم بيومي فؤاد على حرصه وغيرته على فنه.





وكان أقدم الفنان بيومي فؤاد منذ قليل، على إغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بشكل مفاجئ عقب حالة الهجوم والانتقادات التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

بيومي فؤاد

فيما لم يقم الفنان بنفس الإجراء مع حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام".

هجوم الجمهور على بيومي فؤاد

وتصدر بيومي فؤاد خلال الأيام الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة في موسم الرياض وانتقاده للفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، الأمر الذي أثار غضب الجمهور من "بيومي".

وتعرض بيومي فؤاد لانتقادات حادة من جانب البعض في الوسط الفني وذلك بعد تصريحاته الأخيرة في موسم الرياض وانتقاده محمد سلام.

مسرحية زواج اصطناعي



وكان الفنان بيومي فؤاد قد قدم مؤخرا مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وسادت حالة من الجدل بعدما اعتذر الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة فيها تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من عدوان وقصف إسرائيلي غاشم على قطاع غزة.

ومسرحية زواج اصطناعي من بطولة بيومي فؤاد ومي عز الدين ومحمد أنور وسليمان عيد ومصطفى غريب.

وتناقش المسرحية الذكاء الاصطناعي وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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