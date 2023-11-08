موعد مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع نظيره جالاتا سراي التركي علي ملعب إليانز أرينا، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولي بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا



تنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 اليوم الأربعاء ، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي



تنقل مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي في الجولة الرابعة من عمر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، علي مجموعة قنوات، beIN Sports" القطرية التي تمتلك الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات البطولة الأوروبية.

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ومن المقرر أن تبث مباراة عبر قناة beIN Sports HD 5.

ترتيب مجموعة بايرن ميونخ

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات



ريال سوسييداد – بنفيكا 7:45 مساءا - beIN Sports HD 3

نابولي – أونيون برلين 7:45 مساءا - beIN Sports HD 2

كوبنهاجن – مانشستر يونايتد 10:00 مساءا – beIN Sports HD 2

بايرن ميونخ – جالطة سراي 10:00 مساءا– beIN Sports HD 5

ريد بول سالزبورج – إنتر 10:00 مساءا – beIN Sports HD 4

ريال مدريد – سبورتنج براجا 10:00 مساءا – beIN Sports HD 1

آرسنال – إشبيلية 10:00 مساءا – beIN Sports HD 3

بي إس في أيندهوفن – لانس 10:00 مساءا – beIN Sports HD 6

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0

فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد علي سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1

فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو علي شاختار 3-1