دوري أبطال أوروبا، توخيل يعلن تشكيل بايرن ميونخ أمام جالطة سراي

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة جالطة سراي التركي، في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل بايرن ميونخ الألماني متصدرا قمة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على مانشستر يونايتد وكوبنهاجن الدنماركي وجالاتا سراي، فيما يحتل جالطة سراي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط.

تشكيل بايرن ميونخ أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي - اوبيمكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

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خط الوسط: يوزوا كيميتش - جوريتزكا - جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - هاري كين

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا



تنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي



وتنقل مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي في الجولة الرابعة من عمر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، علي مجموعة قنوات، beIN Sports" القطرية التي تمتلك الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات البطولة الأوروبية.

ومن المقرر أن تبث مباراة عبر قناة beIN Sports HD 5.

وكان بايرن ميونخ حقق الفوز علي جالطة سراي في الجولة الثالثة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1.