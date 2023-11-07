الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة منتصف الأسبوع، وأداء الأسواق الخليجية. 

والبداية من الكويت 


تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها الاتصالات.
ارتفعت مؤشرات السوق  الرئيسي  بـ0.01%  والأول بـ0.04%  والعام  بنسبة 0.03%  بينما انخفض السوق الرئيسي 50 بـ 0.05% عن مستوى أمس الاثنين. 

وبلغت قيمة التداول بالبورصة 1.17 مليون دينار  وزعت على 3.24 مليون سهم بتنفيذ 325 صفقة. 

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وشهدت الجلسة انخفاض قطاعي البنوك بـ 0.15% والخدمات الاستهلاكية بـ 0.05%، بينما ارتفعت 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 0.63% واستقرت 7 قطاعات. 


وشهدت الجلسة ارتفاع 25 سهمًا على رأسها  الديرة  بواقع 7.34%، فيما تراجع سعر 20 سهما تقدمها سهم الأولي بـ 4.94% واستقر سعر 10 أسهم.

وتقدم سهم بيتك المتراجع 0.29% نشاط التداول علي كافة المستويات بحجم بلغ 847.41 ألف سهم وتصدر السيولة بقيمة 596.16 ألف دينار بعد موافقة هيئة أسواق المال الكويتية لـبيتك على تمديد إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى
وتصل قيم التداول في نهاية الجلسة لمستوى 45 مليون دينار. 


وفي المملكة العربية السعودية 


علي الرغم من انخفاض أرباح شركة أرامكو بنسبة 23% عن نفس الربع من العام الماضي بسبب تذبذب أسعار النفط. إلا أن المؤشر استهل جلسة الثلاثاء على الارتفاع بنسبة 0.23% وهي تقدر ب 25 نقطة ليصل لمستوى 10973 نقطة بقيم تداول تصل الي 6 مليار ريال بنهاية جلسة التداول، وقد ارتفع 15 قطاع من ضمن القطاعات المتداول وكان الأعلى في الارتفاع قطاع الرعاية الصحية بنسبة تجاوز 4%. 
 

وفي الامارات 


ارتفعت مؤشرات الأسواق الإماراتية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.40% وهي تقدر بـ 16 نقطة ليصل لمستوى 3972 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 400 مليون درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.11% وهي تقدر بـ 11 نقطة ليصل إلى 9562 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 800 مليون درهم بنهاية جلسة التداول. 

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

خبيرة ترصد تأثير طوفان الأقصى على البورصات الخليجية بتعاملات أكتوبر وبداية نوفمبر

 

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