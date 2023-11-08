الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تستقبل سفير جمهورية سيراليون

الاكاديميه المصرية
الاكاديميه المصرية لعلوم الطيران،فيتو

استقبل اليوم  الطيار عزت متولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران صادق سيلا سفير سيراليون بمصر، والقنصل  صموئيل علي كار جبو.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تستقبل سفير جمهورية سيراليون

وجاء ذلك بمقر الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمبنى وزارة الطيران المدني المصري، وجاءت الزيارة من منطلق تمهيد لعمل بروتوكول تعاون بين الجانبين وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى شتى مجالات تدريب الطيران والمراقبة الجوية والدراسات المتخصصة.

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الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران 

كما تم تقديم عرض توضيحي يتضمن شرح تفصيلي عن الأكاديمية وعن نشأتها وكلياتها والمطارات التي يتم التدريب العملي بها، وقد تم تبادل الدروع بين الطرفين.

وأعرب  السفير والوفد المرافق له عن سعادتهم  بهذه الزيارة متمنيين مزيدًا من التعاون وتنمية العلاقات بين الجانب المصري  والجانب السيراليوني وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال الطيران المدني.

واستقبل اليوم الطيار مصطفى موافي عميد الكلية المصرية للطيران الدكتور حسن خلف الله رئيس مجلس إدارة كلية أم درمان للطيران والتكنولوجيا بدولة السودان الشقيق.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في شتى مجالات تدريب الطيران، وذلك بحضور كل من عميد كلية المراقبة الجوية ووكيل الكلية المصرية للطيران ووكيلة كلية الدراسات المتخصصة ومدير إدارة الصيانة بمركز صيانة الطائرات، كما تم تقديم عرض توضيحي يتضمن شرح تفصيلي عن الأكاديمية وعن نشأتها وكلياتها والمطارات التى يتم التدريب العملي بها. 

وقد تم إجراء جولة تفقدية بالأكاديمية وأبدى الوفد السوداني إعجابه بمحاور العملية التعليمية والإمكانيات المتاحة بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وأعرب الوفد السوداني عن سعادته بهذه الزيارة متمنيًا مزيدًا من التعاون وتنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مختلف مجالات الطيران المدني.

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