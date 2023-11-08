الخميس 09 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الباستا فلورا، حلوى الجدات الشهيرة التي لا تقاوم

الباستا فلورا، فيتو
الباستا فلورا، فيتو

طريقة عمل الباستا فلورا، الباستا فلورا من الحلوى الغربية الشهيرة التي كانت تقدمها الجدات بالمربى، ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل الباستا فلورا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهي تشبه التارت وعجينتها تشبه البسكويت وتقدم بنكهات مختلفة حسب الرغبة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الباستا فلورا.

مكونات عمل الباستا فلورا:-

نصف كيلو دقيق فاخر

كوب زبد طرية

2 بيضة

فانيليا

كوب سكر بودر

ملعقة قشر برتقال مبشور

للتزيين

كوب مربى مشمش

طريقة عمل الباستا فلورا، فيتو 

طريقة عمل الباستا فلورا:-

  • نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • ثم نحضر جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الباستا فلورا.
  • ثم نحضر قالب التارت وهو يستخدم فى عمل الباستا فلورا لأنها تشبه التارت.
  • نضع ورق الزبدة في قاع القالب بحيث يكون جزء من الورقة خارج القالب كي تساعدك على إخراج التارت من القالب اذا لم يكن متحرك بعد الخبز.
  • نحضر بولة عميقة ونضع بها السكر والزبد ونضرب جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط هش وكريمي القوام.
  • ثم البيض والفانيليا ونشغل المضرب  على سرعة متوسطة ليختفي البيض.
  • ثم نضيف برش البرتقال على الدقيق ثم نضيف خليط الدقيق على خليط الزبد والبيض، ونشغل على سرعة متوسطة ليندمج الدقيق وتتكون عجينة لينة وناعمة.
  • ثم نقسم العجين إلى جزيئن بحيث تكون ثلثين وثلث، وضعي الجزء الأكبر في القالب ومديه ليغطي القاع ويرتفع بمقدار ١ بوصة على الحواف لتشكلي حافة التارت.
  • ونضع القالب في الثلاجة لمدة ساعة تقريبا لتتماسك العجين وتصبح ألذ بعد الخبز.
  • بعدها نغلف الجزء المتبقي من العجينة بقطعة من النايلون ونضعها في الثلاجة لحين تجهيز الباستا فلورا.
  • ثم نخرج القالب من الثلاجة، وقطعة العجين ونتخلص من النايلون.
  • ثم نضع قطعة العجين بين قطعتين من ورق الزبد لتصبح بسماكة ٤ مللى تقريبا، وباستعمال قطاعة العجين المزخرفة نقطع العجينة إلى أشرطة بعرض ١ بوصة تقريبا وبطول ٩ او ١٠ بوصة تقريبا.
  • بعدها نوزع مربى المشمش في القالب على الباستا فلورا لتغطي القاع، ثم نوزع أشرطة العجين على المربى بشكل زخرفي جميل.
  • ثم نثني حواف العجينة على الأشرطة لتثبتيها جيدا، ونضع قالب الباستا فلورا  في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة إلى أن يصبح لونها ذهبي.
  • ثم نخرج الباستا فلورا من الفرن ونتركها تبرد تماما ثم نزيلها من القالب ونقطعها وتقدم بجانب الشاى أو العصير.
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