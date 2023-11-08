أخبار الاقتصاد اليوم.. الشرقية للدخان تكشف سبب زيادة أسعار السجائر.. واتصالات تكشف عن خدمة مجانية لـ غزة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:



ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم

شهدت أسعار السكر ارتفاعا ملحوظًا في السوق المحلي، حيث يتراوح سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء ما بين 32 إلى 40 جنيها للكيلو

وكان مجلس الوزراء قد أعلن منذ عدة أسابيع عن تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.

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شعبة الذهب تكشف مستقبل الأسعار بعد قرار مجلس الوزراء

أشاد لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة بالقرار الصادر اليوم من مجلس الوزراء بخصوص قطاع الذهب وإعفاء واردات الذهب مع الوافدين من الرسوم الجمركية لستة أشهر أخرى.

وأوضح نائب رئيس الشعبة في تصريحات خاصة، أنه لو لم يصدر هذا القرار كانت هاتبقي في زيادة استثنائية في أسعار الذهب كنتيجة ورد فعل لنقص الذهب المعروض في السوق كما هو المتوقع وقتها عن الطلب.

ووافق اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي علي الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد في اجتماعه بتاريخ 17 أكتوبر الماضي لتمديد العمل بالقرار رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.



وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالقرار بإعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14 % قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية آليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل من العام المقبل 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.



ارتفاع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

ارتفع سعر اليورو ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8-11-2023 مقابل الجنيه المصري.

وثبت سعر اليورو عند 32.91 جنيه للشراء 33.06 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري



سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.81 جنيه للشراء، و37.98 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري



سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.22 جنيه للشراء، و34.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري



سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري



وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.44 جنيه للشراء، و20.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري



وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.83 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري



وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.74 جنيه للشراء، و82.11 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري



وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.



اتصالات تكشف عن تقديم رسائل ومكالمات مجانية إلى غزة

أعلنت اتصالات من &e مصر عن قيامها بتقديم أسبوع مكالمات ورسائل دولية مجانية إلى غزة ابتداءً من غد الخميس 9 نوفمبر، وذلك للمرة الثانية منذ بدء الحرب على غزة.

وأوضحت اتصالات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المكالمات قد تواجه بعض الصعوبات التي لحقت بالشبكات المحلية الفلسطينية، وأن هذا العرض حاصل على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

من ناحية أخرى، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي عقب استهداف طائرات الاحتلال الخلايا الشمسية التي كانت تزود مشافي القطاع القليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية التي تدخل أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمشافي في غزة.

بالأرقام، إجمالي مبيعات الدراجات النارية في مصر



استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجموعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات التي تم ترخيصها خلال شهر أكتوبر الماضي 2023.



إجمالي مبيعات الدراجات النارية في أكتوبر



ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة التأمين الإجباري على السيارات، وبلغ إجمالي مبيعات الدراجات النارية في أكتوبر الماضي وفق التقرير 14668 دراجة من بينها:



1099 دراجة موديل 2020.

2379 دراجة موديل 2021.

5339 دراجة موديل 2022.

5002 دراجة موديل 2023.

849 دراجة موديل 2024



إجمالي مبيعات النقل في أكتوبر



وأعلنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة التأمين الإجباري على السيارات، أعداد مبيعات سيارات النقل خلال شهر أكتوبر الماضي عدد 1531 سيارة من بينها:



18 سيارة نقل موديل 2020.

73 سيارة نقل موديل 2021.

276 موديل 2022.

401 سيارة نقل موديل 2023.

763 سيارة موديل 2024.



ترتيب مبيعات النقل بالشركات في أكتوبر

وجاء ترتيب مبيعات شركات النقل في أكتوبر الماضي كالتالي:

1- شيفروليه 990 سيارة.

2- تويوتا 86 سيارة.

3- نيسان 77 سيارة.

4- سوزوكى 75 سيارة.

5- مرسيدس 66 سيارة.



أسباب رفع أسعار السجائر، وتطبيق الزيادة غدا

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن مجلس إدارة الشركة قرر اعتماد زيادة أسعار منتجات السجائر بقيم طفيفة.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ولاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج وتغيير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأضاف أن الشركة تتعاون مع كافة الجهات الرقابية لإحكام الرقابة على أسعار السجائر في الأسواق، مشيدًا بالدور الذي قامت به الأجهزة الرقابية خلال الفترة الماضية والذي كان له تأثير قوى على خفض الأسعار.

وأوضح أمان أن الشركة ستلغي عقود أي من التجار أو الموزعين الذى يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.

وأكد هاني أمان، أن الشركة نجحت في زيادة حجم إنتاجها خلال الفترة الماضية مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، مما يسهم في تحقيق انضباط في الأسعار جنبًا إلى جنب مع الحملات الرقابية على الأسواق، وقد أثمر ذلك عن تراجع الأسعار بالسوق الموازية.

تطبيق الزيادة في الأسعار الخميس

وأعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، اعتماد مجلس الإدارة، قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، وذلك وفق تنفيذ أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها الصادرة بالقانون رقم 177 لسنة 2023، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتبارًا من صباح غد الخميس 9 نوفمبر لعام 2023.

وجاءت الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" كالتالي:

صنف بوكس عبوة 10 سجائر 20 جنيهًا

كليوباترا-كينج سايز 27 جنيهًا

كليوباترا-سوفت كوين 27 جنيهًا

كليوباترا-بوكس 27 جنيهًا

بوسطن 27 جنيهًا

بلمونت 27 جنيهًا

كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

مونديال 27 جنيهًا

مونديال سويتش 27 جنيهًا

كليوباترا بلاك ليبول بسعر 27 جنيهًا

ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا

فايسروي 42 جنيهًا

بال مال بسعر 42 جنيهًا

سلوم 70، 120، 250، 500 جرام على الترتيب بسعر: 15، 25، 50، 85 جنيها

قص 250 جراما بسعر 55 جنيها

أبو نجمة 100، 500، 1000 جرام على الترتيب بسعر: 17، 70، 130 جنيها

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