الخميس 09 نوفمبر 2023
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تحديث الخطة الإستراتيجية لجامعة أسيوط لتحقيق الريادة الدولية

مركز ضمان الجودة
مركز ضمان الجودة والتأهيل بجامعة أسيوط، فيتو

نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية حول "التخطيط الإستراتيجي"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد.

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وحاضر خلال الدورة التدريبية؛ الدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي، ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات، وذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين من مختلف كليات، وقطاعات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة، بالمبنى الإداري بالجامعة.

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الخطة الإستراتيجية لجامعة أسيوط 

 

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة، وجودة التعليم بما يحقق تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العملية التعليمية التي لا تقتصر فقط على تطوير المناهج بشكل مستمر، ولكنها تستهدف تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشيرًا إلى أن الخطة الإستراتيجية لجامعة أسيوط، الجاري إعدادها، تأتي متوافقة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، والأهداف التنموية، وتحقيق الريادة الدولية.

 

تفعيل الخطة الإستراتيجية 

 

 واستعرض الدكتور عبد الرحمن حيدر، في محاضرته خلال الدورة التدريبية، عددًا من الموضوعات العامة، من بينها: طرق تطوير الخطط الإستراتيجية، والإدارة الإستراتيجية، والمشكلات التي تواجه الخطط الإستراتيجية، وكيفية تفعيل الخطة الإستراتيجية، إلى جانب تحديد الهدف المنشود كعامل أساسي لنجاح الخطة، وتحديد الصعوبات التي تواجه الخطط الإستراتيجية.

 

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وأكد الدكتور عبد الرحمن حيدر، أهمية "التحفيز" سواء المادي، أو المعنوي؛ لرفع مستوى أداء فريق العمل، وخلق بيئة إيجابية، محفزة للاستمرار والنجاح، مشيرًا إلى الأثر السلبي لعدم ربط الخطة الاستراتيجية، بالموارد المتاحة فعليًا، وموضحًا أن تقييم الاستراتيجيات؛ يتم من خلال المراجعة الداخلية، والخارجية، ومقاييس الأداء، والإجراءات التصحيحية، وبذلك يتم تحديد عوامل النجاح والفشل لأي خطة استراتيجية.

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