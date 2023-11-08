الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية تضبط مخالفات في عدد من المنشآت الصحية الخاصة (صور)

جانب من مخالفات الحملة،
جانب من مخالفات الحملة، فيتو

شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة الواقعة في دائرة المدينة.  

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الأماكن المستهدفة بالحملة 

واستهدفت الحملة المرور على المنشآت الطبية الخاصة ، منها العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل المختلفة وكذا مراكز الأشعة.  
 

جانب من مخالفات الحملة، فيتو
جانب من مخالفات الحملة، فيتو

المرور على العيادات 

ومن جانبه أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة قامت بالمرور على عيادات تخصصية وعيادات للأسنان وأخرى للباطنة، بالإضافة إلى معمل للتحاليل طبية.  

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جانب من مخالفات الحملة، فيتو

المخالفات التي تم ضبطها 

وقد تنوعت المخالفات ما بين مخالفة عدم وجود ترخيص مكاني، وعدم جود عقد نفايات، وعدم وجود أدوات مطبخ بغرفة النفايات.  

جانب من مخالفات الحملة، فيتو
جانب من مخالفات الحملة، فيتو

بالإضافة إلى مخالفة عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وذلك بالمخالفة لقانون رقم 4 لسنة 1994  ومخالفة وجود كمية من سرنجات الدواء مجهزة ومحضرة ولايوجد بها بيانات، كما تم التحفظ على مجموعة من أمبولات الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء.  

جانب من مخالفات الحملة، فيتو
جانب من مخالفات الحملة، فيتو
جانب من مخالفات الحملة، فيتو

تحرير محاضر للمخالفين 

ولفت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن اللجنة قامت بعمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استصدار قرار بغلق بعض المنشأت، هذا إلى جانب إنذار بعض المنشآت الطبية؛ من أجل تلافي السلبيات وتقديم خدمات طبية سليمة ووفقًا للاشتراطات الصحية المتبعة.
 

جانب من مخالفات الحملة، فيتو
جانب من مخالفات الحملة، فيتو
جانب من مخالفات الحملة، فيتو

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين. 

 

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