حنان مطاوع، موهبة ولدت مع حديث الصباح والمساء.. توجت بالبطولات المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية.. وأحدث أعمالها الدرامية يتصدر التريند

حنان مطاوع، لا يوجد شك لكل من يتتبع مسيرة الفنانة حنان مطاوع أن يكتشف أنه أمام موهبة متجددة وطاقة فنية لا تزال- بالرغم من كل الأعمال المتميزة التي قدمتها - قادرة على تقديم المزيد من الأعمال ذات البصمة الخاصة بها والتي تهتم فيها بالجودة على كل المستويات وعلى رأسها التمثيل.

من هي حنان مطاوع؟

والفنانة حنان مطاوع من مواليد ٢٣ فبراير ١٩٧٩، وهي ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، ولأنها من أسرة فنية بحتة فكان الفن ساكن في وجدانها، وتتصف حنان مطاوع بأنها شخصية خجولة للغاية ولم تكن تتوقع يوما أن تسلط عليها الأضواء، حيث إنها كانت تخشى الأضواء وتعشق الجلوس بعيدًا عنها حتى تتأمل الأشياء.

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حتى إنها قالت عن نفسها في لقاء إعلامي "أنا تركيبة مش شبه ماما سهير المرشدي ولا بابا كرم مطاوع، مش تركيبة النجم أو الباحث عن الأضواء، أنا تركيبة فنانة وبخاف من الأضواء لأنها بتجنن البني آدم وبخاف من انتهاك الخصوصية لأني أؤمن جدا بالخصوصية، مبحبش عالم الأضواء لكن الفن بحبه جدا".

حكاية تمرد حنان مطاوع على والدها

تمردت حنان مطاوع على شهرة ونجومية أسرتها، حتى إنها ظلت تبحث في اسم والدها عن اسم آخر تبعد فيه عن كرم مطاوع فاختارت أن تعرف في مدرستها باسم حنان مصطفى محمود، حتى لا يعلم أحدًا من هي ومن والدها، ولقد كانت هذه هي الخطوة الأولى في مشوار التمرد، ولقد تمردت على والديها ومن قبلهم على نفسها حينما قررت دراسة تجارة انجليزي رافضة أن تدرس فنون مسرحية بالرغم من أن والدها كان استاذ دكتور في المعهد وكان يقول لها دومًا أنها ستكون في عالم الفن يومًا رغم التمرد، أما عن سر هذا التمرد فقد قالت عنه في تصريحات إعلامية "انا كنت بعاند علشان عايزة استقل ومبقاش في معية الأسرة وعلشان كده كنت عصبية وأنا صغيرة وصوتي عالي".

أول محطة في مسيرة حنان مطاوع الفنية

وتحققت نبوءة والدها وبالفعل التحقت فيما بعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد تخرجها كانت حنان مطاوع على موعد مع أول محطة فنية لها في مشوارها، وهو مسلسل حديث الصباح والمساء عام ٢٠٠١، والذي قدمت من خلاله شخصية مطرية عمرو المصري، وتألقت حنان في الشخصية وكانت بمثابة إعلان عن موهبة فنية قادمة إلى جانب المواهب الأخرى التي برزت في هذا المسلسل المتميز، ثم توالت أعمالها الناجحة التليفزيونية بعد ذلك.

حنان مطاوع، فيتو

اوعى وشك.. أولى خطوات حنان مطاوع في عالم السينما

كانت تجربة فيلم اوعى وشك عام ٢٠٠٣ هي الأولى لحنان مطاوع في عالم السينما، وشاركت في الفيلم بشخصية عائشة عبده المحلاوى إلى جانب أحمد رزق وأحمد عيد ومنة شلبي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد، ودارت قصته حول حودة وجعفر وهم أصدقاء منذ الطفولة، تقودهم ظروف الحياة وتطوراتها لاحتراف النصب، ونظرًا لبراعتهما الشديدة في الاحتيال على الأبرياء، يقرر نسيم باشا رجل الأعمال المعروف الاستعانة بهم لتسهيل أعماله، بالإضافة إلى سكرتيرته لولا صاحبة الفضل الأول في تيسير أعماله المشبوهة، ولكن لقاء الثنائي بفتاتين يغير حياتهما للأفضل.

ثم عادت للسينما عام ٢٠٠٧ بفيلم قص ولزق، وعام ٢٠٠٨ بفيلم الغابة، وتوالت أعمالها السينمائية ومن أبرزها فيلم صياد اليمام، وهليوبوليس، وبعد الطوفان، وحفلة منتصف الليل، وقبل الربيع، والقشاش، ويوم وليلة وقابل للكسر.

الدراما التليفزيونية.. “ملعب” حنان مطاوع

تعددت الأعمال التليفزيونية الناجحة التي قدمتها حنان مطاوع، ولقد أثبتت حنان بموهبتها بما لا يدع مجالًا للشك أنها قد خرجت تمامًا من عباءة شهرة والديها الفنان الراحل كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي حتى أن موهبتها وضعتها في الصدارة وأصبحت تقدم أعمالًا من بطولتها مثل حكاية أمل حياتي من مسلسل إلا أنا عام ٢٠٢٠، ومسلسل وجوه عام ٢٠٢٢، ومثل موسم رمضان الماضي الذي قدمت من خلاله مسلسل وعود سخية لتمحو من وجدان الجمهور أي شكوك حول استخدامها للوساطة للاستمرار في عالم الفن وأن موهبتها وحدها وتطورها هي ما صنعت اسمها لا شهرة والديها.

حنان مطاوع، فيتو

محطة سره الباتع.. تألق حنان مطاوع في شخصية صافية

تألقت الفنانة حنان مطاوع في مسلسل سره الباتع الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، والذي رفضته في البداية من أجل تنظيم الوقت ولارتباطها بأعمال أخرى، ولكن أتى خالد يوسف بنفسه إلى منزلها وأقنعها بالمشاركة في العمل.

وقالت عن شخصيتها في مسلسل سره الباتع في تصريحات إعلامية "دخلت وصورت دور صافية في مسلسل سره الباتع.. ونجاح مسلسل سره الباتع، كان فوق خيالي ومكنش في أحلامي انه ينجح كده، هو عمل ضخم ولي الشرف اني من ضمن فريق العمل".

حنان مطاوع، فيتو

مسلسل صوت وصورة.. بطولة مطلقة ناجحة للموهوبة حنان مطاوع

ويعرض للفنانة حنان مطاوع حاليًا مسلسل من بطولتها وهو مسلسل صوت وصورة والذي تجسد الفنانة حنان مطاوع شخصية رضوى وهي أم لطفلة وحيدة تدعى دنيا وزوجة لعبد الغني ذلك المواطن الكادح المسالم والسلبي في كثير من الأحيان، تقرر رضوى التقديم على وظيفة لدى طبيب تجميل شهير ويتم قبولها في الوظيفة بمقابل مادي كبير ولكنها تفاجأ في إحدى ليالي العمل بأن الطبيب في حالة سكر ويتعدى عليها فتقرر ترك الوظيفة وتحدي الجميع من أجل معاقبة الطبيب حتى لا تتعرض أي سيدة أخرى للأذى وتتحمل ضغوط كبيرة من أجل تحقيق العدالة، ولكن يتعرض الطبيب للقتل فتصبح رضوى هي الوحيدة المتهمة، وتصدر المسلسل التريند وأصبح هو المسلسل الأكثر مشاهدة على منصة واتش ات رغم الأحداث التي تشهدها فلسطين.