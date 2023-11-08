وكيل تعليم بني سويف يوجه بحل مشكلة ضعف القراءة والكتابة بالمدارس

قام محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بجولة مفاجئة في مدرسة كوم ادريجة الإعدادية المشتركة، بإدارة الواسطى التعليمية، وذلك في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف.

وتضمنت الزيارة مشاركة وكيل الوزارة في طابور الصباح واستماعه إلى برنامج الإذاعة المدرسية، وتفقد الفصول الدراسية، ومعامل الأوساط، والمكتبة، والأنشطة المختلفة، مبديًا اهتمامه بالحديث مع الطلاب حول العملية التعليمية وتنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية وحصص المشاهدة.

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واستمرت الجولة بمتابعة سجلات مدرسة مدرسة كوم ادريجة الابتدائية المشتركة،، مثل حضور وانصراف الطلاب وسجلات الأمان والإجازات، بالإضافة إلى جداول تشغيل المعامل والمكتبة والجمعية التعاونية بالمدرسة.

وشدد وكيل الوزارة، على التزام المعلمين والإداريين بالمواعيد الرسمية وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي، موجهًا بضرورة تشديد الرقابة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة الطلاب عند الدخول والخروج.

وأكد وكيل الوزارة أهمية تعزيز القراءة والكتابة بين الطلاب وتطوير برامج علاجية سريعة لمعالجة مشكلة ضعف القراءة والكتابة، مشددًا على أهمية الاستفادة القصوى من وجود التلاميذ داخل المدرسة وتنشيط الأنشطة الرياضية والثقافية.

وحث وكيل الوزارة على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير وسائل الدعم اللازمة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي داخل المدارس.