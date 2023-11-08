وكيل تعليم بني سويف يكرم كبير باحثين بالشؤون القانونية لبلوغه سن المعاش

كرم محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، "علي عبدالمنعم" كبير الباحثين في الشؤون القانونية بالمديرية، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، وذلك في إطار سعي وكيل الوزارة لتكريم المجتهدين والمتميزين في مجال العمل.

وخلال كلمته أشاد وكيل الوزارة بالمساهمات الكبيرة التي قدمها "علي عبدالمنعم" خلال فترة عمله، لافتًا إلى أن هذا التكريم يأتي كتقدير لجهوده وإخلاصه في العمل، ويعبر عن امتنان الوزارة لهذا الإسهام القيم، موجهًا له الشكر على صفاته الإيجابية وأخلاقه الحسنة، وعلى تعامله الجيد مع زملائه في العمل.

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كما أكد وكيل الوزارة، أن التكريم ليس إلا تقديرًا للإنجازات التي حققها "علي عبدالمنعم" خلال مسيرته المهنية، وهو أيضًا تحفيز لباقي العاملين على تقديم المزيد من الجهد في خدمة المجتمع والعمل التربوي.

تفقد مدرسة كوم ادريجة بالواسطى

وفي سياق آخر، قام وكيل الوزار، بجولة مفاجئة في مدرسة كوم ادريجة الإعدادية المشتركة، بإدارة الواسطى التعليمية، وذلك في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف.

وتضمنت الزيارة مشاركة وكيل الوزارة في طابور الصباح واستماعه إلى برنامج الإذاعة المدرسية، وتفقد الفصول الدراسية، ومعامل الأوساط، والمكتبة، والأنشطة المختلفة، مبديًا اهتمامه بالحديث مع الطلاب حول العملية التعليمية وتنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية وحصص المشاهدة.

واستمرت الجولة بمتابعة سجلات مدرسة مدرسة كوم ادريجة الابتدائية المشتركة،، مثل حضور وانصراف الطلاب وسجلات الأمان والإجازات، بالإضافة إلى جداول تشغيل المعامل والمكتبة والجمعية التعاونية بالمدرسة.

وشدد وكيل الوزارة، على التزام المعلمين والإداريين بالمواعيد الرسمية وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي، موجهًا بضرورة تشديد الرقابة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة الطلاب عند الدخول والخروج.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية تعزيز القراءة والكتابة بين الطلاب وتطوير برامج علاجية سريعة لمعالجة مشكلة ضعف القراءة والكتابة، مشددًا على أهمية الاستفادة القصوى من وجود التلاميذ داخل المدرسة وتنشيط الأنشطة الرياضية والثقافية.

وحث وكيل الوزارة على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير وسائل الدعم اللازمة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي داخل المدارس.