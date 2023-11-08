الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس، فيتو

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب البادل تنس، بعد التتويج بلقب البطولة العربية الأولى للبادل بالإمارات.

كما يلتقي وزير الشباب والرياضة بعثة الناشئين قبيل المغادرة للمشاركة في كأس العالم بباراجواي، بحضور المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس، وأعضاء مجلس الإدارة.

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية، فيتو 

جدد الدكتور أشرف صبحي التأكيد على الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

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وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية، فيتو 

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية، فيتو 

وأكد أشرف صبحي دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بتنظيم وتنفيذ المسابقة الدولية رالي طيران والُمدرجة ضمن أجندة المسابقات الدولية للإتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI، بالتعاون مع وزارتي الطيران والسياحة والآثار.

 

تفاصيل رالي الطيران في مصر

قال أشرف صبحي: “رالي الطيران حدث رياضي كبير وجديد ولأول مرة رالي طائرات، وتتعاون الوزارة من خلاله مع وزارات الطيران والسياحة والآثار والدفاع والداخلية، بمشاركة 14 طائرة من 10 دول مختلفة”.

أشرف صبحي يشهد مؤتمر إعلان تفاصيل المسابقة الدولية رالي الطيران، فيتو 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن دعم القيادة السياسية وتوفير الدعم الدائم لمثل هذه الأحداث هو ما يضعها على رأس أولويات الدولة وهى الاهتمام بصحة المواطن، معبرًا عن أهمية دمج الرياضة بالأماكن السياحية والأثرية، لما تتمتع به مصر من تراث ذاخر.

وتحدث أشرف صبحي عن حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنظيم ماراثونات رياضية على مستوى جميع المحافظات، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التى تضعها الوزارة، فى ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التى تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يشهد رالي الطيران التحليق بين عدد من المطارات المدنية داخل الممرات الجوية المدنية على ارتفاع 2500 قدم، علي أن يكون إقلاع الطائرات يوم 11 نوفمبر من مطار سفنكس الساعة 4 عصرًا والاتجاه لاعلى الأهرامات بارتفاع 2000 قدم، والتحليق في دوائر فوق الأهرامات لمدة 10 دقائق وعلى إرتفاع 800 قدم والطيران أعلى هرم سقارة لمدة  15 دقيقة مع إمكانية خفض الارتفاع لبعض الطائرات الى 200 قدم فوق بعض الإحداثيات.

وتُقام المسابقة تحت إشراف نادي الطيران المصري خلال الفترة من 10 وحتى 18 نوفمبر بالتحليق بين المطارات المدنية الآتية ( سفنكس - الأقصر - أسوان أبو سمبل – الجونة)، بتنظيم إحدى الشركات بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وزير الرياضة يُشيد بنتائج منتخب مصر للقوة البدنية في بطولة العالم بإنجلترا

أشرف صبحي يشهد تسليم 238 دراجة هوائية مجانًا ضمن مبادرة "دراجتك صحتك"

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