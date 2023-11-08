الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

بسبب شنطة المدرسة، حملة للتوعية ضد تشوهات العمود الفقري بمدارس بني سويف

حملة للتوعية ضد تشوهات
حملة للتوعية ضد تشوهات العمود الفقري بمدارس بني سويف، فيتو

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ زيارات لعدد من المدارس لتوعية الطلاب والطالبات ضد تشوهات العمود الفقري الناتجة عن بعض الممارسات الخاطئة من بينها حمل التلاميذ لحقيبة المدرسة.

 

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، في بيان لها، أنه في إطار الحرص على تقديم خدمة طبية عالية الجودة بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف. وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وتحديدًا وحدة تكافؤ الفرص، تم بدء فعاليات حملة توعية ضد تشوهات العمود الفقري في المدارس.

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و في هذا السياق، قامت الحملة بزيارة مدرسة الإيمان الابتدائية المشتركة حيث شارك في الحملة الدكتورة رنا سمير والدكتورة أميرة عبد الرحمن، واثنتين من أخصائيات العلاج الطبيعي في مستشفى حميات بني سويف.

 

مستلزمات مراكز الكلى الصناعية ببني سويف
 

وفي سياق آخر، عقدت إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث توفير المستلزمات الطبية الضرورية وتنظيم نقلها وتوزيعها على مراكز الكلى الصناعية بالمحافظة.

 

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، في بيان لها، أنه في إطار الجهود المستمرة لتقديم الرعاية الطبية الممتازة لمرضى الغسيل الكلوي في مراكز بني سويف، عُقد اجتماع برعاية إدارة الطب العلاجي بإشراف السيد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

 

وحضر الاجتماع الدكتور محمد فؤاد الجبالي، مدير الطب العلاجي، والدكتورة سلمي عادل، المسؤولة عن الكلى الصناعية، والدكتورة ميرنا سامي، والدكتورة إسراء عصام عبدالستار، والدكتور عبدالرحمن طلعت، ومسؤولي مستلزمات الكلى الصناعية.

 

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من النقاط الهامة، منها توفير المستلزمات الضرورية وتنظيم نقلها وتوزيعها، والتنسيق مع أمناء المخازن ومشرفي التمريض لوضع جدول زمني لتنظيم توزيع المستلزمات وضمان استمرار تقديم الخدمة لجميع المرضى في الوقت المحدد.

 

تم تقديم الشكر لجميع مشرفي مراكز الغسيل الكلوي وأمناء المخازن على جهودهم المبذولة في هذا السياق، التي تعكس التزام الفريق الطبي بتحسين جودة الرعاية وضمان توفير المستلزمات بفعالية.

 

صحة بني سويف تبحث توفير المستلزمات الطبية لمراكز الكلى الصناعية

بيقطعوا الضفيرة، حبس عصابة الموتوسيكلات ببني سويف

 

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