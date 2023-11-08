الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

هل هناك سيئة جارية؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)

الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،فيتو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل شيء يأمرنا به الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم،  أو على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتطلب منا معرفة الضد فى المعنى، موضحا: "لما القرآن يقول لنا اللى بيساعد الناس هياخد أجر يبقى لازم نعرف إن الضد هنا أن من يعطل مصالح الناس هياخد سيئات".

السيئة الجارية


وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "طيب فى صدقة جارية يعتى وانت ميت بتاخذ حسنات على ما فعلته، حتى يوم القيامة، وكمان من يفعل سيئة او فتح باب شر هيهلى حنفية السيئات هتفضل مفتوحة على تربته حتى يوم القيامة".

وأوضح، أن أول من أدخل عبادة الأصنام سيظل يحصل على سيئات حتى الآن لو فى حد يعبدها، لافتا إلي أن الله سبحانه وتعالي يقول فى كتابه العزيز: "لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ".

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 خالد الجندي: الدول الغربية لديها ازدواجية غير مقبولة فى حقوق الإنسان


أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدول الغربية التى تتحدث عن حقوق الإنسان،  لديها ازدواجية غير مقبولة على الاطلاق، مضيفا: "لا يفكرون فى حقوق المجنى عليه وحقوق أسر الضحايا والشهداء، مثل ما يتحدثون عن حقوق الجاني".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "من ياتي بحق الاطفال الايتام والزوجة المترملة، والام السكلى، وحق العائلة والاسرة التى دمرت وحرمت من ابنائها من ياتي بحقوق هؤلاء من من تطاول على حقوقهم".

وأوضح، أنه إذا كنا نفكر فى حق القاتل وفاين حق المقتول واذا كنتم تفكرون في حق السارق فأين حق المسروق، لافتا إلى أن هذه ازدواجية غير مقبولة مم الدول العربية التى تتحدث باسم حقوق الإنسان.

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الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القرآن الكريم السيئة الجارية

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