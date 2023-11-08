صحة بني سويف تبحث توفير المستلزمات الطبية لمراكز الكلى الصناعية

عقدت إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث توفير المستلزمات الطبية الضرورية وتنظيم نقلها وتوزيعها على مراكز الكلى الصناعية بالمحافظة.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، في بيان لها، أنه في إطار الجهود المستمرة لتقديم الرعاية الطبية الممتازة لمرضى الغسيل الكلوي في مراكز بني سويف، عُقد اجتماع برعاية إدارة الطب العلاجي بإشراف السيد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

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وحضر الاجتماع الدكتور محمد فؤاد الجبالي، مدير الطب العلاجي، والدكتورة سلمي عادل، المسئولة عن الكلى الصناعية، والدكتورة ميرنا سامي، والدكتورة إسراء عصام عبد الستار، والدكتور عبدالرحمن طلعت، ومسئولي مستلزمات الكلى الصناعية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من النقاط الهامة، منها توفير المستلزمات الضرورية وتنظيم نقلها وتوزيعها، والتنسيق مع أمناء المخازن ومشرفي التمريض لوضع جدول زمني لتنظيم توزيع المستلزمات وضمان استمرار تقديم الخدمة لجميع المرضى في الوقت المحدد.

تم تقديم الشكر لجميع مشرفي مراكز الغسيل الكلوي وأمناء المخازن على جهودهم المبذولة في هذا السياق، التي تعكس التزام الفريق الطبي بتحسين جودة الرعاية وضمان توفير المستلزمات بفعالية.