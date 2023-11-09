تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديسين مركيانوس ومركوريوس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديسين مركيانوس ومركوريوس.

قصة استشهاد القديسين مركيانوس ومركوريوس

سنة 67 للشهداء ( 351م ) استشهد القديسان العظيمان مركيانوس ومركوريوس وقد كانا تلميذين للقديس بولس الشهيد بطريرك أنطاكية وسبب استشهادهما هو أن الملك قسطنطينوس بن قسطنطين، لما تبع بدعة أريوس، لم يوافقه البطريرك على معتقده فنفاه إلى بلاد الأرمن حيث قُتل مخنوقًا فبكى هذان القديسان على أبيهما وكانا يقولان إن اعتقاد الملك فاسد ومحروم فوشى بهما الأريوسيون لدى الملك، فاستحضرهما وأمر بقتلهما بالسيف، فنالا إكليل الشهادة.

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ودُفنا حيث قُتلا، وظل جسداهما في ذلك المكان إلى زمن القديس يوحنا ذهبي الفم الذي لما عرف خبرهما بنى لهما كنيسة في القسطنطينية ونقل جسديهما إليها بإكرام جزيل.

سيامة كاهنين جديدين للخدمة بمطرانية المعادى

احتفلت مطرانية المعادى برئاسة نيافة الحبر الجليل الانبا دانيال مطران المعادى سكرتير المجمع المقدس بسيامة اثنين من للشمامسة في رتبة القسيسية، وهما الشماس ملاك حبيب قسا باسم القس بيشوى حبيب على مذبح كنيسة الأنبا بيشوى، والشماس بيتر سعد قسا باسم القس سوريال سعد كاهنا عاما على مستوى الإيبارشية.

أقيمت صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس الانبا بيشوي، بحضور مجموعة كبيرة من الأباء كهنة الإيبارشية والشمامسة وشعب الكنيسة، وعقب صلاة الصلح تمم نيافة الأنبا دانيال مطران المعادى سكرتير المجمع المقدس طقس السيامة وسط أجواء من الفرح.



وتحدث نيافة الأنبا دانيال - في كلمته الروحية خلال صلوات القداس - عن انجيل قيامة السيد المسيح لابن أرملة نايين، ودور الأباء الكهنة والخدام في رعاية المخدومين والشعب وضرورة المساعدة في إيقاظ الحياة الروحية ودورهم الهام في إنقاذهم من الموت الروحى.

وعقب صلوات القداس الإلهي قام خورس الشمامسة بعمل دورة داخل صحن الكنيسة بصحبة الأباء الكهنة الجدد، في أجواء من الفرحة عمت جميع المشاركين.