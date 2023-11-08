سكرتير بني سويف يتفقد مشروع تطوير سوق الدهشوري

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

جاء ذلك في حضور أعضاء اللجنة التيسيرية التي شكلها محافظ بني سويف لتذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع الذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، وفي إطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

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وتفقد السكرتير العام المساعد، اليوم الأربعاء. مستجدات وسير الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع، وتضمنت أعمال صب الخرسانات والأساسات ومتابعة الإجراءات المنفذة للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل من خلال التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية لتسهيل الأعمال.

ورافق السكرتير العام المساعد ببني سويف خلال جولته التفقدية بموقع العمل بسوق الدهشوى، كل من: هاني الجويلي رئيس المدينة ، والمهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، المهندسة مي علي عضو المكتب الفني بالديوان العام وفي حضور ممثل وحدة الاستشارات الهندسية التابعة لكلية الهندسة جامعة بني سويف المشرفة علي التنفيذ والشركة المنفذة للأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال مشروع تطوير سوق الدهشوري تتضمن إنشاء باكيات وفرش للخضار وباكيات للأسماك، ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية، والتي تشمل إنشاء غرف كهرباء، وأمن وإدارة ودورات مياه وكافتيريات، مع عمل مداخل "بوابات" للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق.

